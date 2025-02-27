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  4. Daha çok para verene özel fuhuş odası! Polis baskınıyla ortaya çıktı: 29 kadın kurtarıldı

Daha çok para verene özel fuhuş odası! Polis baskınıyla ortaya çıktı: 29 kadın kurtarıldı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Kıdemli Şef Editörü
27.02.2025 10:36
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Isparta bu fuhuş operasyonunu konuşuyor! Ekiplerin 2 aylık takibi sonucunda 7 masaj salonuna baskın yapıldı. 29 kadın kurtarılırken 19 şüpheli gözaltına alındı. Bazı masaj salonlarında gizli geçit bulundu. Daha çok para veren müşterilere özel fuhuş odası verildiği tespit edildi.

Daha çok para verene özel fuhuş odası! Polis baskınıyla ortaya çıktı: 29 kadın kurtarıldı

Isparta'da polisin masaj salonlarına düzenlediği operasyonlarda 29 mağdur kadın kurtarılırken, gözaltına alınan 19 şüpheliden 10'u tutuklandı. Bazı salonlarda özel geçitlerle ulaşılabilen VIP odalarda özel müşterilere fuhuş hizmeti verildiği bildirildi.

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2 AY TAKİP EDİLDİLER

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde kamu düzeninin ve toplum sağlığının korunması, zührevi hastalıkların önlenmesi, fuhşa zorlanan kadınların kurtarılması ve fuhuş suçu ile mücadele kapsamında 2 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda 7 masaj salonuna operasyon düzenledi.

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29 KADIN KURTARILDI

Operasyonlarda 29 mağdur kadın kurtarılırken, 19 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 2 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı, 7 şahıs serbest bırakıldı.

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FAZLA PARA VERENE ÖZEL ODA

Bazı masaj salonlarında gizli geçitlerle ulaşılabilen VIP odalar tespit edildi. Bu odalarda fazla para veren müşteriler özel fuhuş odaları bulunduğu belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Isparta fuhuş fuhuş operasyonu Kadın
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