HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Daha fazla saklanamadı! 24 yıl hapis cezasıyla aranırken yakalandı

Daha fazla saklanamadı! 24 yıl hapis cezasıyla aranırken yakalandı

17.03.2025 10:30
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da polisin düzenlediği operasyonda 2019 yılından bu yana toplam 24 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli Abdulaziz A. polis tarafından yakalandı. Şüpheli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Daha fazla saklanamadı! 24 yıl hapis cezasıyla aranırken yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından 2019 yılından bu yana hakkında kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle aranan Abdulaziz A.’yı yakalamak için operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalarda Abdulaziz A.'nın Güngören'de saklandığı tespit edildi. Abdulaziz A.’nın gezdiği yerleri uğradığı mekanları tespit eden polis ekipleri şüpheliyi takibe aldı. Bağcılar Hürriyet Mahallesi, Cumhuriyet caddesi'nde olduğu tespit edilen Abdulaziz A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ISTANBUL---2019-YILINDAN-BU-YANA-24-YIL-_614418_181838

TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin 2004 yılında İstanbul’da 'Cinayet' suçundan 20 yıl, 'Cebir, tehdit, hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 4 yıl 2 ay olmak üzere toplamda 24 yıl 2 ay hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ISTANBUL---2019-YILINDAN-BU-YANA-24-YIL-_614420_181838

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Erzurum'un yaşlı nüfus profili belli olduErzurum'un yaşlı nüfus profili belli oldu
Bursalı bisikletçiler iftarın ardından Uludağ'a tırmandıBursalı bisikletçiler iftarın ardından Uludağ'a tırmandı
Anahtar Kelimeler:
bildiri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ATM'den para çekenler dikkat! Yeniden değişiyor... Tarih netleşiyor

ATM'den para çekenler dikkat! Yeniden değişiyor... Tarih netleşiyor

İftara dakikalar vardı... Baba ve oğlunun kahreden sonu!

İftara dakikalar vardı... Baba ve oğlunun kahreden sonu!

Türkiye tüm ülkeleri sollayıp 1. oldu!

Türkiye tüm ülkeleri sollayıp 1. oldu!

Hakim Nazım Bal evinin banyosunda asılı halde bulundu

Hakim Nazım Bal evinin banyosunda asılı halde bulundu

Büyük Okyanus’ta kaybolan balıkçı 95. günde bulundu!

Büyük Okyanus’ta kaybolan balıkçı 95. günde bulundu!

Görüntüler kan dondurdu: "Sus yoksa nefesini keserim"

Görüntüler kan dondurdu: "Sus yoksa nefesini keserim"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! %50'yi aşan indirimler...

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! %50'yi aşan indirimler...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.