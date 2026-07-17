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Daha kalabalık dönüp öldüresiye dövdüler! İstanbul'da feci kavga

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İstanbul'da sokaktaki bir kavganın görüntüleri dehşete düşürdü. İki grup önce kısa bir tartışma yaşadı, sonra bir grup gidip olay yerine dakikalar sonra daha kalabalık döndü. Şüpheliler, yerde hareketsiz kalan kişiyi tekmelerle, yumruklarla öldüresiye darbetti.

Korkunç olay dün saat 21.00 sıralarında Gaziosmanpaşa' meydana geldi. Yeni Mahalle Şehit Mustafa Yeşil Caddesi'nde seyir halindeki otomobilde bulunan kişiler ile sokakta yürüyen bir grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine yaya olan grubun içinden bir kişi otomobili durdurarak yolcu koltuğunda oturan kişiye yumruk attı.

Daha kalabalık dönüp öldüresiye dövdüler! İstanbul da feci kavga 1

ÖNCE AYRILIP DAHA KALABALIK DÖNDÜLER

Bunun üzerine otomobil sürücüsü hızla gaza basarak olay yerinden uzaklaştı. Bir süre sonra otomobildekiler daha fazla kişiyle geri döndüler. Kalabalık grup halinde gelen otomobildekiler, biraz önce arkadaşlarına yumruk atan kişiye saldırdılar. Grubun, tekme ve yumruklarla saldırdıkları kişi, aldığı darbeler nedeniyle yere düşerek hareketsiz kaldı. Saldırganlar yerde yatan kişinin kafasına defalarca tekme attı.

Daha kalabalık dönüp öldüresiye dövdüler! İstanbul da feci kavga 2

Saldırı, çevrede bulunan bir kadının araya girmesiyle son bulurken, o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Daha kalabalık dönüp öldüresiye dövdüler! İstanbul da feci kavga 3

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aldığı darbeler nedeniyle yaralanan bir kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Daha kalabalık dönüp öldüresiye dövdüler! İstanbul da feci kavga 4

"ÜÇ KİŞİ BERABER BİR KİŞİYİ DARBETTİ"

Çevre sakinlerinden Harun Akarsu, "Vatandaşlar arabayla gelirken 2 kişi arabayı durdurdu. Ondan sonra aralarında sözlü münakaşa oldu ve arabadaki kişiye vurdu bunlar. Arabadakiler o panikle buradan gittiler. Sonra diğer kişiler köşede beklerken gidenler tekrar geldi. Bu sefer biraz kalabalık geldiler. Ara sokakta kavga başladı ve diğer yola kadar uzandı bu kavga. Üç kişi beraber bir kişiyi darbetti. Orada bir abla ayırmaya çalıştı ama onu da dinlemediler. Kalabalık müdahale edince bırakmak zorunda kaldılar. Ambulans ve polis geldi. Bir kişinin durumu yarı baygındı. Sonradan kendine gelmeye başladı ama ambulansa koyup götürdüler" dedi.

Daha kalabalık dönüp öldüresiye dövdüler! İstanbul da feci kavga 5


Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gaziosmanpaşa kavga
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