Daha önce askeri üniforma giymişti! Yazlık kıyafet ele verdi: Bu sefer de polis üniformasıyla yakalandı

Taksici Mustafa Başdaş (38), İzmir'in Konak ilçesinde otomobiline 12 Kasım'da binen üsteğmen rütbeli askeri üniformalı Semih B.'yi gitmek istediği noktaya götürdü. Semih B. burada üzerinde nakit olmadığını, kredi kartında da sorun yaşadığını söyleyerek IBAN ile ödeme yapacağını belirtti. IBAN ile parayı ödediğini söyleyen Semih B. taksiden indi. Başdaş, para hesabına yatmayınca dolandırıldığı gerekçesiyle Semih B. hakkında polise şikayetçi oldu. Ertesi gün Suriye uyruklu Mohamed Elchichi (53) de aynı yöntemle Semih B.'nin kendisini dolandırdığını öne sürerek, durumu polise bildirdi. Başdaş ve Elchichi, meslektaşlarını uyarmak için Semih B.'ye ait araç içi kamera görüntülerini kendilerine ait WhatsApp gruplarında da paylaştı.

TUTUKLANDI

Polis, olayla ilgili çalışma başlattı. Yeri tespit edilen şüpheli Semih B., 2 Aralık'ta düzenlenen operasyonla yakalandı. Askeri personel olmadığı belirlenen Semih B.'nin polisteki ifadesinde ise, sözleşmeli er olduğunu ve üsteğmen rütbeli asker olmak istediği için üniforma giydiğini söylediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından 1 gün sonra adliyeye sevk edilen Semih B. tutuklandı.

HAPİS İSTEMİYLE YARGILANIP TAHLİYE EDİLDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Semih B. hakkında 'Kamu kurum ve kuruluşlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame, 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Tutuklu sanık Semih B.'nin yargılanmasına geçen 14 Şubat'ta başlandı. Aynı gün çıkan kararda Semih B.'ye, Mustafa Başdaş'a yönelik 'Nitelikli dolandırıcılık' eylemi suçundan 4 yıl 6 ay hapis ve 60 gün idari para cezası verildi. Mahkemedeki tutumu nedeniyle 1/6 oranında indirim yapılarak ceza, 3 yıl 9 ay ile 50 gün adli para cezasına düşürüldü. Semih B.'nin diğer taksici Elchichi'ye yönelik eylemi nedeniyle ise 4 yıl 6 ay hapis cezası ve 48 gün idari para cezası verildi. Semih B.'nin duruşmadaki iyi halinden dolayı 1/6 indirim uygulanarak ceza, 3 yıl 9 ay ve 40 gün idari para cezasına indirildi. Semih B. toplam 7,5 yıl hapse çarptırıldı. Semih B.'nin tutuklulukta geçirdiği süre ve hükmün kesinleşmesi halinde uygulanması muhtemel infaz mevzuatı birlikte ele alındığında tutukluluk halinin devamının ölçülü olmayabileceği değerlendirilerek, tahliyesine karar verildi. Semih B. hakkında ayrıca yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanması kararlaştırıldı.

YAZLIK KIYAFET ELE VERDİ

Serbest bırakılan Semih B., bu kez de dün polis kıyafeti giydi. Sokaklarda yazlık üniformayla gezen Semih B., polis ekiplerinin dikkatini çekti. İçişleri Bakanlığı’nın yönetmeliğine göre hala kışlık kıyafetin geçerli olduğunu bilen polis ekipleri, Semih B.'yi durdurup kimlik kontrolü yapınca kimliği tespit edildi. Gözaltına alınan ve ifadesinde, "Resmi üniformaları seviyorum. O yüzden giyiyorum" dediği öğrenilen Semih B.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır