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Daha önce bir öğrenciyi bıçakla yaralamıştı! Bu kez okulda öğretmeni darbetti

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde daha önce bir öğrenciyi bıçakla yaralayan genç, okulda öğretmeni darbetti.

Daha önce bir öğrenciyi bıçakla yaralamıştı! Bu kez okulda öğretmeni darbetti

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nde okul öğrencisi olmayan 2 kişiyi gören öğrenciler, durumu nöbetçi öğretmen Umut Deniz Mert'e (52) bildirdi.

Mert, dışarıdan gelen M.C. (16) ve A.E.K'yi (16) okuldan çıkarmaya çalıştığı sırada tartışma çıktı.

M.C, nöbetçi öğretmen Mert'i darbettikten sonra arkadaşıyla okuldan kaçtı.

İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan öğretmenin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

M.C'nin geçen yıl söz konusu liseyi bir yıl okuduktan sonra bıraktığı, yaklaşık 5 ay önce aynı okulun bahçesinde bir öğrenciyi bıçakla yaraladığı öğrenildi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Samsun
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