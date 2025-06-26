Daha önce de 16 kamyon çöp çıkmıştı! 6 katlı apartmandan bu defa 20 kamyon çöp çıkarıldı

Kepez'in Yeşilyurt Mahallesi'nde 4305 sokakta bulunan çöp apartmana belediye ekipleri tekrar operasyon düzenledi. Çevreyi saran kötü kokular ve yoğun şikayetler üzerine Kepez Belediyesi ekipleri, Kepez Kaymakamlığı ve Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda adrese müdahalede bulundu.

6 KATLI BİNA TEMİZLENDİ

A.Ş. ve E.Ş. çiftine ait 6 katlı binada Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü ve polis ekiplerinin katılımıyla kapsamlı temizlik çalışması yürütüldü.



Binadan, çöp konteynerlerinden ve sokaklardan toplanan kağıtlardan pet şişelere kadar her türlü geri dönüşüm malzemesi ile çürümüş ve kullanma tarihi geçmiş gıda malzemelerinin yer aldığı 20 kamyon dolusu çöp binadan tahliye edildi.



GEÇEN YIL DA 16 KAMYON ÇÖP ÇIKMIŞTI

Apartmanın çöplerden arındırılmasının ardından Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, binayı deterjanlı suyla yıkayarak hijyenik hale getirdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler ise ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemlerini gerçekleştirerek, haşere ile mücadele kapsamında da ilaçlama yaptı.



Diğer yandan 2024 yılı Ağustos ayında aynı binada yapılan temizlik çalışmasında 16 kamyon çöp çıkarıldığı belirtildi. (DHA)

Haber- kamera: ANTALYA, (DHA)-Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır