HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Daha önce savaş suçu diye vazgeçmişti! Trump bu kez İran için gözünü kararttı

Orta Doğu'da beklenen barış bir türlü sağlanamadı. Günlerdir bombalamalar yeniden arttı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın müzakere masasına oturmaması durumunda tüm enerji santrallerini ve köprülerini yıkacaklarını ifade etti. Bu tehdidi geçmişte savaş suçu eleştirisi aldığı için vazgeçmişti.

Daha önce savaş suçu diye vazgeçmişti! Trump bu kez İran için gözünü kararttı

Trump, Fox News'e ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını ve Hürmüz Boğazı'ndaki son durumu değerlendirdi.

Daha önce savaş suçu diye vazgeçmişti! Trump bu kez İran için gözünü kararttı 1

"HER ŞEYİ VURUYORUZ"

İran'ı "çok sert vurduklarını" belirten Trump, "Kıyı boyunca, sahil şeridi boyunca sahip oldukları her şeyi vuruyoruz." ifadesini kullandı.

"TÜM KÖPRÜLERİ YIKACAĞIZ"

Trump, "Bu gece onlara çok sert vuracağız. Yarın gece de onlara çok sert vuracağız. Ondan sonraki gece de onlara çok sert vuracağız. Masaya oturup müzakere etmezlerse tüm enerji santrallerini, tüm köprülerini yıkacağız." dedi.

Hürmüz Boğazı'nı "açık tutmak zorunda olduklarını" aktaran Trump, "Bir ücret talep edecektim ancak bunun yerine (Körfez ülkeleri) ABD'de çok para harcamayı tercih ediyorlar ki açıkçası bu daha iyi." dedi.

Daha önce savaş suçu diye vazgeçmişti! Trump bu kez İran için gözünü kararttı 2

"BEN YETER DİYENE KADAR..."

Trump, ayrıca Hürmüz'e yönelik saldırıların "kendisi yeter diyene kadar" devam edeceğini kaydetti.

İran'ın Basra Körfezi'ndeki ana petrol terminali olan Hark Adası'na iki kez saldırdıklarını belirten Trump, "Adayı ele geçirmeye gelince, eğer onları yeterince geriye ve yeterince derine kadar geri püskürtebilirsek, bunu yaparım." ifadesini kullandı.

DAHA ÖNCE DE TEHDİT EDİP VAZGEÇMİŞTİ

Trump, İran ile müzakere etmenin tek yolunun "güç kullanmak" olduğunu savunarak kendilerinin de bunu yaptığını vurguladı.

Hürmüz Boğazı'nın geçmek isteyenlere açık olduğunu belirten Trump, sadece İran için kapalı olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Trump, İran'ın enerji santrallerini ve köprülerini hedef alma tehdidini daha önce de dile getirmiş ancak sivil hedeflerin vurulmasının savaş suçu olması eleştirileri yapılmış, bu seçenek devreye sokulmamıştı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner tutuklandı!Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner tutuklandı!
CENTCOM açıkladı! İran'a yeni saldırı dalgasıCENTCOM açıkladı! İran'a yeni saldırı dalgası

Anahtar Kelimeler:
İran Donald Trump
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Haluk Levent'in eski şoföründen 'kumarhane jetonu' iddiası

Haluk Levent'in eski şoföründen 'kumarhane jetonu' iddiası

Kırıkkale'de vahşet! Babasını parçalara ayırıp tuvalete gömdü

Kırıkkale'de vahşet! Babasını parçalara ayırıp tuvalete gömdü

Fransa'yı devirdiler! İspanya Dünya Kupası finalinde

Fransa'yı devirdiler! İspanya Dünya Kupası finalinde

Haluk Levent X'in gündeminde: Fatih Portakal'dan dikkat çeken sözler

Haluk Levent X'in gündeminde: Fatih Portakal'dan dikkat çeken sözler

En düşük emekli maaşı belli oldu

En düşük emekli maaşı belli oldu

6 banka katıldı: 100 bin TL'lik rekor promosyona imza atıldı

6 banka katıldı: 100 bin TL'lik rekor promosyona imza atıldı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.