Dahiliye nedir, hangi hastalıklara bakar?

Kişiler, çeşitli şikayetler doğrultusunda önce aile hekimine giderek tedavileri burada gerçekleştirilemiyorsa hekimin yönlendirdiği birimde muayene olmalıdır. Hangi şikayete ya da belirtilere göre hangi birimden randevu alınacağı kişilerin cinsiyetinden yaş grubuna kadar çeşitlilik gösterebilmektedir.

Dahiliye nedir?

İç hastalıkları ya da dahiliye de hastanelerin randevu alınabilen bölümlerinden biridir. Dahiliye tıbbi birimi kişilerin iç organları ile ilgili rahatsızlıkları için tanı konmasını ve tedavi süreçlerini içermektedir. Geriatri adı verilen ileri yaş sağlığı tanısı konulamayan hastalıklar ile kronik hastalıklar gibi farklı durumlar da iç hastalıkları bölümünün alanına girebilmektedir.

Dahiliye ya da iç hastalıkları bölümünde dahiliye uzmanı görev yapar. Bu uzmanlar kişilerin şikayetlerini dinler, hastalık geçmişlerini öğrenir ve tam tanı koyabilmek için gerekli gördüğü testleri isteyebilir. Ardından konan tanıya göre bir tedavi süreci başlatır.

Dahiliye hangi hastalıklara bakar?

Tanısı konulamayan bazı hastalıklar üzerine de çalışılan iç hastalıkları bölümü ve dahiliye uzmanları belli başlı hastalıkların tanısını koyabilir ve uygun gördüğü tedavi sürecini başlatabilir. Dahiliye uzmanlık alanında tanısı ve tedavisi uygulana hastalıklardan bazıları ise şu şekildedir:

Enfeksiyon kaynaklı olan hastalıklar

Tiroid bezi hastalıkları

Kolesterol

Hipertansiyon

Üst solunum yolu hastalıkları ve enfeksiyonları

Şeker hastalığı (Diyabet)

Akciğer hastalıkları

Dahiliye uzmanları gerek gördükleri takdirde şu testlerin yaptırılmasını isteyebilir: