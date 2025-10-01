HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Dahiliye nedir, hangi hastalıklara bakar?

Hasta olan ya da çeşitli hastalık belirtileri hisseden kişiler ilgili birimden randevu alarak bu birimlerdeki uzman doktorlara muayene olmalıdır. Ancak bazen hangi bölümden randevu alınacağı konusunda kararsızlık yaşanabilmektedir. Bu tür durumlarda aile hekiminden destek alınabilir.

Dahiliye nedir, hangi hastalıklara bakar?
Ferhan Petek

Kişiler, çeşitli şikayetler doğrultusunda önce aile hekimine giderek tedavileri burada gerçekleştirilemiyorsa hekimin yönlendirdiği birimde muayene olmalıdır. Hangi şikayete ya da belirtilere göre hangi birimden randevu alınacağı kişilerin cinsiyetinden yaş grubuna kadar çeşitlilik gösterebilmektedir.

Dahiliye nedir?

İç hastalıkları ya da dahiliye de hastanelerin randevu alınabilen bölümlerinden biridir. Dahiliye tıbbi birimi kişilerin iç organları ile ilgili rahatsızlıkları için tanı konmasını ve tedavi süreçlerini içermektedir. Geriatri adı verilen ileri yaş sağlığı tanısı konulamayan hastalıklar ile kronik hastalıklar gibi farklı durumlar da iç hastalıkları bölümünün alanına girebilmektedir.

Dahiliye ya da iç hastalıkları bölümünde dahiliye uzmanı görev yapar. Bu uzmanlar kişilerin şikayetlerini dinler, hastalık geçmişlerini öğrenir ve tam tanı koyabilmek için gerekli gördüğü testleri isteyebilir. Ardından konan tanıya göre bir tedavi süreci başlatır.

Dahiliye hangi hastalıklara bakar?

Tanısı konulamayan bazı hastalıklar üzerine de çalışılan iç hastalıkları bölümü ve dahiliye uzmanları belli başlı hastalıkların tanısını koyabilir ve uygun gördüğü tedavi sürecini başlatabilir. Dahiliye uzmanlık alanında tanısı ve tedavisi uygulana hastalıklardan bazıları ise şu şekildedir:

  • Enfeksiyon kaynaklı olan hastalıklar
  • Tiroid bezi hastalıkları
  • Kolesterol
  • Hipertansiyon
  • Üst solunum yolu hastalıkları ve enfeksiyonları
  • Şeker hastalığı (Diyabet)
  • Akciğer hastalıkları

Dahiliye uzmanları gerek gördükleri takdirde şu testlerin yaptırılmasını isteyebilir:

  • Açlık kan şekeri ölçümü
  • Tam kan sayımı (Hemogram testi)
  • Kolesterol
  • Trigliserid
  • Kandaki yağların ölçümü
  • Böbrek fonksiyon testleri
  • Tam idrar tahlili
  • Akciğer grafisi
  • EKB çekimi
  • Demir ve demir bağlama testleri
  • Enfeksiyon testleri
  • Endoskopik incelemeler
  • Radyolojik incelemeler
  • Mide ve bağırsak sistemini inceleme amaçlı olan bazı testler
  • Romatolojik testler
  • Enfeksiyon testleri
  • Karaciğer işlevleri için bazı testler
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akılalmaz işkence! 20 kişi gelip linç ettiler: 'Her iki dizime çekiçle vurdular, penselerle dilimi ve ayak parmaklarımı çektiler'Akılalmaz işkence! 20 kişi gelip linç ettiler: 'Her iki dizime çekiçle vurdular, penselerle dilimi ve ayak parmaklarımı çektiler'
Son dakika | CHP'nin çok konuşulan 'TBMM' kararına Bahçeli sert çıktı! "Skandal yanlış; Türk milletinin iradesine kesif bir saldırı"Son dakika | CHP'nin çok konuşulan 'TBMM' kararına Bahçeli sert çıktı! "Skandal yanlış; Türk milletinin iradesine kesif bir saldırı"

Anahtar Kelimeler:
Doktor hasta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.