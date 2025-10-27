HABER

Dairede çıkan yangında bir oda kullanılamaz hale geldi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir evde çıkan yangında daire büyük hasar görürken dumandan etkilenen ev sahibi hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Manavgat ilçesi Yukarı Hisar Mahallesi 7038 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne sokakta bulunan bir apartman dairesinde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Verilen adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler yangına müdahale ederken evin yatak odası yanarak tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde bulunan ve dumandan etkilenen Necip Dündar, itfaiye ekipleri tarafından evden çıkarıldıktan sonra, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

