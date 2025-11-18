HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

'Daltonlar'a Kırklareli'de operasyon! 18 şüpheli yakalandı, 4’ü tutuklandı

Kırklareli ve 3 ilde ’Daltonlar’ olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli yakalandı. Aralarında örgüt yöneticileri ile liderinin de bulunduğu şahıslardan 4’ü tutuklandı.

'Daltonlar'a Kırklareli'de operasyon! 18 şüpheli yakalandı, 4’ü tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il merkezinde faaliyet gösterdiği belirlenen kamuoyunda ’Daltonlar’ olarak bilinen suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı. Silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek, örgüte üye olmak, nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, muhtemel kastla öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, iş yeri kurşunlama, şantaj, iftira, tutuklu ve hükümlünün kaçmasına yardım etmek, uyuşturucu madde ticareti, 6136 sayılı kanuna muhalefet, tehdit ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına karıştıkları belirlenen şüphelilere yönelik Giresun, Çanakkale, İstanbul ve Kırklareli’nde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda örgüt lideri ve yöneticilerinin de aralarında olduğu 18 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklanırken, 14’ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yakalanan şüphelilerden örgüt lideri B.Y.’nin 7 ayrı suçtan toplam 3 yıl, örgüt yöneticisi R.D.K.’nın ise çeşitli suçlardan toplam 13 yıl hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Operasyon kapsamında yürütülen çalışmalarda 10 adet ruhsatsız tabanca, 24 adet fişek, 1 adet tüfek, 8 adet 6136 sayılı kanun kapsamında bıçak, 1 adet muşta, 1 adet kar maskesi, 100 gram sentetik bonzai, 1 gram kokain, 1 adet uyuşturucu hap, 5 gram uyuşturucu madde ve 10 bin 170 TL ele geçirildi.

Daltonlar a Kırklareli de operasyon! 18 şüpheli yakalandı, 4’ü tutuklandı 1

Daltonlar a Kırklareli de operasyon! 18 şüpheli yakalandı, 4’ü tutuklandı 2Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hakkari’de VEDAŞ personelini taşıyan kamyonet şarampole yuvarlandıHakkari’de VEDAŞ personelini taşıyan kamyonet şarampole yuvarlandı
Okul müdürü Dursun Gülseren'den acı haberi: Voleybol maçında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiOkul müdürü Dursun Gülseren'den acı haberi: Voleybol maçında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
Daltonlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Akılalmaz olay! 15 yaşındaki çocuğun iç organları zarar gördü, yaşam mücadelesi veriyor

Akılalmaz olay! 15 yaşındaki çocuğun iç organları zarar gördü, yaşam mücadelesi veriyor

Gürcistan'da uçağımız düşmüştü! Bakan Güler ön bulguyu açıkladı: "İki ay sonra biter"

Gürcistan'da uçağımız düşmüştü! Bakan Güler ön bulguyu açıkladı: "İki ay sonra biter"

Menajer Gardi'den Messi açıklaması! G.Saray taraftarı çıldırdı...

Menajer Gardi'den Messi açıklaması! G.Saray taraftarı çıldırdı...

Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında yer krizi! Belinden tutup...

Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında yer krizi! Belinden tutup...

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

Türkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan etti!

Türkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan etti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.