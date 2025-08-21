HABER

Damadını öldüren kayınpeder tutuklandı

Burdur'un Bucak ilçesinde, evinin önüne tır park ettiği için tartıştığı damadını av tüfeğiyle öldüren kayınpeder tutuklandı.

Damadını öldüren kayınpeder tutuklandı

Olay, saat 11.30 sıralarında Fatih Mahallesi 1606. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Ş. (63) evinin önüne tırını park eden ve bahçe müştemilatına tıra ait malzemeler koyan damadı Deniz Top (35) ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Ali Ş., damadı Deniz Top'u av tüfeği ile karın bölgesinden vurarak ağır yaraladı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali Ş. ise olayda kullandığı tüfekle yakalanarak gözaltına alındı.

KASTEN ADAM ÖLDÜRME SUÇUNDAN TUTUKLANDI!

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bucak Adliyesi'ne sevk edilen Ali Ş. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

