İspanya'da dikkat çeken 'burka ve peçe' kararı!

İspanya'daki aşırı sağcı parti Vox'un çabalarıyla bazı belediyelerde burka ve peçe takılması yasaklandı. Karar bazı çevreler tarafından nefret, kadın düşmanlığı ve İslamofobi başlıkları altında yoğun eleştiriler aldı.

İspanya'nın ortasında kalan önemli şehirlerden Burgos'da azınlıkla belediyeyi yöneten sağ görüşlü Halk Partisi (PP), Vox'un sunduğu kadınlarda burka giyilmesi ve peçe takılmasını yasaklayan önergeyi destekledi.

'NEFRET, KADIN DÜŞMANLIĞI VE İSLAMOFOBİ' TEPKİLERİ

Belediye Meclisinde kabul edilen önergeye, İspanya'da merkezi hükümette iktidarda olan Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) karşı oy kullandı.

PSOE'nin belediye meclis üyesi Estrella Paredes, önerinin "nefret, İslamofobi ve kadın düşmanlığının bir göstergesi olduğunu" ifade etti.

'GÜVENLİK VE KİMLİK DOĞRULAMA' SEBEBPLERİYLE SAVUNULUYOR

Vox ise önergesini "güvenlik ve kimlik doğrulama" gerekçesiyle savunurken, yasağın sadece belediye alanlarını etkileyeceği bildirildi.

İspanya'da Vox ve PP'nin çoğunlukta olduğu belediyelerden Alcala de Henares (Madrid), Nijar (Almeria) ve Castellon de la Plana'da (Castellon) benzer şekilde burka ve peçeyi yasaklayan önergeler son haftalarda art arda kabul edildi.

600 AVROYA KADAR PARA CEZASI ÖNGÖREN YASA SUNULDU

Diğer yandan ana muhalefetteki PP, burka ve peçenin ülke genelinde kamusal alanlarda yasaklanması için İspanya Meclisine bir öneri sundu.

PP'nin sunduğu taslağa göre, yasağa uymayanlara 600 avroya kadar para cezası getirilmesi öngörülüyor.

REDDEDİLMİŞTİ

İspanya Meclisi, 17 Şubat'taki oturumunda Vox'un kamusal alanlarda peçe ve burkayı yasaklama önerisini 170'e karşı 177 oyla reddetmişti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Rosetta tarafından yayına alınmıştır

