HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Damadını öldüren kayınpeder tutuklandı

Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan tartışmada damadı Deniz Top'u (34), göğsünden vurarak öldüren Ali Şengül tutuklandı.

Damadını öldüren kayınpeder tutuklandı

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Fatih Mahallesi 1606’ncı Sokak'ta meydana geldi. Deniz Top ile kayınpederi Ali Şengül arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken, Şengül, tabancayla Top'a ateş açtı. Göğsünden vurulan Deniz Top, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Top, hastaneye götürülmek üzere ambulansla yola çıkarıldı. Deniz Top’un yolda duran kalbi, yeniden çalıştırıldı. Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Top, doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti.

Damadını öldüren kayınpeder tutuklandı 1

'KASTEN ÖLDÜRME' SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Olayın ardından gözaltına alınan Ali Şengül, polis merkezindeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından Ali Şengül çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nde 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

2 çocuk babası Deniz Top'un cenazesi ise Ağlasun ilçesinde toprağa verildi.

(DHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
"Tecavüz ediyorlar" diye çığlık attı, yardıma gelenleri darbetti"Tecavüz ediyorlar" diye çığlık attı, yardıma gelenleri darbetti
Belediyenin temizlik araçları küle döndüBelediyenin temizlik araçları küle döndü

Anahtar Kelimeler:
cinayet Burdur damat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Öldürüp villa bahçesine gömmüşlerdi! Herkesin ortasında döverek kaçırmışlar

Öldürüp villa bahçesine gömmüşlerdi! Herkesin ortasında döverek kaçırmışlar

Kamu hastanelerinde yeni dönem! Saatler değişiyor

Kamu hastanelerinde yeni dönem! Saatler değişiyor

Çocuklarının gözü önünde müstehcen dans

Çocuklarının gözü önünde müstehcen dans

G.Saray Neom'u bir kez daha reddetti! Barış'a astronomik değer...

G.Saray Neom'u bir kez daha reddetti! Barış'a astronomik değer...

İşten geldi hayatının şokunu yaşadı! Yatak odasındaki ayak izleri dünyasını kararttı

İşten geldi hayatının şokunu yaşadı! Yatak odasındaki ayak izleri dünyasını kararttı

Bir şehir bunu konuşuyor! Jandarma aracındayken silahlı saldırıda yaralandılar

Bir şehir bunu konuşuyor! Jandarma aracındayken silahlı saldırıda yaralandılar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.