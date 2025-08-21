Damadını öldüren kayınpeder tutuklandı

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Fatih Mahallesi 1606’ncı Sokak'ta meydana geldi. Deniz Top ile kayınpederi Ali Şengül arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken, Şengül, tabancayla Top'a ateş açtı. Göğsünden vurulan Deniz Top, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Top, hastaneye götürülmek üzere ambulansla yola çıkarıldı. Deniz Top’un yolda duran kalbi, yeniden çalıştırıldı. Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Top, doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti.

'KASTEN ÖLDÜRME' SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Olayın ardından gözaltına alınan Ali Şengül, polis merkezindeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından Ali Şengül çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nde 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

2 çocuk babası Deniz Top'un cenazesi ise Ağlasun ilçesinde toprağa verildi.

(DHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır