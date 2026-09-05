Damatlık yerine kefen giydi

Burdur’da düğününe saatler kala motosikletiyle geçirdiği kazada hayatını kaybeden genç, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, gece saatlerinde Aydınlıkevler Mahallesi Kurtdereli Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Arpağ (26) idaresindeki 15 AEN 793 plakalı motosiklet, sokak üzerinde park halinde bulunan 15 ADT 891 plakalı tırın dorsesine çarptı. Kazada ağır yaralanan Arpağ, kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Arpağ’ın, düğünü için gece saatlerinde arkadaşlarıyla vakit geçirdikten sonra evine dönerken kazayı geçirdiği öğrenildi. Düğün hazırlıkları yapması beklenen genç adamın ölüm haberi ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

DAMATLIK YERİNE KEFEN GİYDİ

Hastanede yapılan otopsinin ardından İsmail Arpağ’ın cenazesi Burdur Devlet Hastanesine yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Arpağ için Sultan Dere Mezarlığı’nda cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından omuzlara alınan Arpağ’ın cenazesi, dualar ve gözyaşları eşliğinde Sultan Dere Mezarlığı’nda toprağa verildi. Arpağ’tan geriye bugün için gerçekleştirilecek olan düğünlerinin davetiyesi kaldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır