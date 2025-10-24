HABER

Damga vergisi nedir, hangi belgelerde uygulanır?

Her yıl düzenli olarak belli gerekçelerle ve belli süreler içinde vergi ödenir. Tüm geliri olan kişiler ya da kurumlar vergi ödemekle mükellef olduğu için bu kişiler vergi mükellefi olarak adlandırılırlar. Vergi türleri de çeşitlilik gösterir ve kapsamına göre isimlendirilerek sınıflandırılır.

Ferhan Petek

Devletin, kamu hizmetlerini finanse edebilmek adına vatandaşlardan topladığı ve vatandaşlara verilen hizmetler için kullandığı ödemeler vergi olarak adlandırılırlar. Ödeme yapmakla mükellef olan kişiler ise vergi mükellefleridir. Mükellefler tam mükellef ve dar mükellef olmak üzere ikiye ayrılırlar.

Vergiler kapsamlarına ve amaçlarına göre farklı türlere sahiptir ve farklı şekilde isimlendirilmişlerdir. Kurumlar vergisi, geçici vergi, stopaj vergisi, gelir vergisi, emlak vergisi, arazi vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, çevre temizlik vergisi, katma değer vergisi, damga vergisi gibi vergi çeşitleri vardır.

Damga vergisi nedir, neden ödenir?

Vergi türlerinden biri olan damga vergisi, resmi belgeler, makbuzlar, sözleşmeler gibi hukuki işlemlerin belgesi olarak kabul edilen evraktan alınan bir vergi türüdür. Damga vergisi hukuki ve ticari olan tüm işlemlerden elde edilen gelirlerin düzenlenmesi adına önemli kabul edilmektedir. Hem kişiler hem kurumlar arasında yapılabilen resmi işlemleri belgeleyen her türlü evrak üzerinde damga bulunur. Devletin bu damga için aldığı vergi de damga vergisi olarak isimlendirilmektedir.

Bu vergiyi ödemekle yükümlü olan kişi ya da firmalar damga vergisi beyannamesi hazırlamakla da yükümlüdür. Damga vergisi beyannamesi belli bir dönem içinde düzenlenen ve damga vergisine tabi olan bütün belgelerin vergilerinin hesaplanması ve bildirilmesi amacı ile hazırlanmaktadır.

Damga vergisi hangi belgelerde uygulanır?

Damga vergisi oranına göre yapılan damga vergisi hesaplamasının ardından özel ve tüzel kişiler bu vergi tutarını ödemekle yükümlü olur. Eğer belgede damga vergisinin yarı yarıya ödeneceğine dair bir ayrıntı bulunursa hesaplanan tutarın yarısının ödenmesi yeterli olacaktır. Yazılı olarak düzenlenen ve resmi kabul edilerek hukuki geçerliliği bulunan damga vergilerinin ödenmesi gerekli olan durumlardan bazıları şunlardır:

  • Taraflar arasında yapılan her türlü kira, hizmet, satış ,kredi gibi çeşitli kontrat ya da sözleşme için damga vergisi ödenmek zorundadır.
  • İhale süreçlerinde düzenlenen kararlar, teminat mektupları ya da sözleşmeler de damga vergisi ödemesine tabidir.
  • İş yeri, ev ya da diğer taşınmaz mallar için yapılan kira sözleşmeleri damga vergisinin ödenmesini zorunlu kılar.
  • Resmi makamlar için hazırlanan ve resmi kurumlara sunulan senetler, makbuzlar, tahsilat makbuzları da damga vergisine tabi tutulur.
  • Resmi kurumlara ve makamlara sunulan her türlü dilekçe ve başvuru damga vergisi ödeneceği anlamına gelir.
  • Özellikli olarak bankalar tarafından verilen teminat mektupları ya da çeşitli taahhütler içeren belgeler de damga vergisi ödemesine tabi olur.

Kimler damga vergisi ödemekle yükümlüdür?

Damga vergisi ödemekle yükümlü olan mükellef kişiler ve kurumlar şunlardır:

  • Sözleşmede yer alan taraflar
  • Kamu kurumları
  • Özel kurumlar
  • Kamu ihalelerine katılanlar
  • Noter işlemleri yapan noter aracılığı ile belge onaylatan ve düzenleten kişiler
  • Gayrimenkul alım satımı işlemlerinin tarafları

Damga vergisi ödemek için elden vergi dairesine gidilebilir ya da online olarak işlem yapılabilir. Elektronik beyanname ile ödeme yapılacaksa Gelir İdare Başkanlığı’nın internet vergi dairesi üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca bankalar üzerinden de ödeme yapılabilir. Bankalardan ödeme yapılacaksa şubeler ya da internet bankacılığı kullanılabilir. Ödeme yolları şunlardır:

  • Banka şubeleri ya da internet bankacılığı
  • Noterler
  • Vergi dairesinden fiziki ödeme
  • Elektronik beyanname
Anahtar Kelimeler:
vergi
