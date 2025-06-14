HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Danişment yolunda feci kaza, bir çocuk ağır yaralandı

Aydın Efeler ilçesi kırsal Danişmet Mahallesi’nde meydana gelen kazada bir çocuk ağır yaralandı. Yaklaşık 15 metrelik uçurumdan yuvarlanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Danişment yolunda feci kaza, bir çocuk ağır yaralandı

Olay öğlen saatlerinde Danişment Mahallesi Horozköy yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 6. Sınıf öğrencisi A.O.A. isimli çocuk elektrikli bisiklet ile seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle uçurumdan düştü. Yaklaşık 15 metrelik uçurumdan çocuğun düştüğünü görenler durumu hemen 112 Acil Yardım Hattı’na ihbar ederek yardım istedi. Kısa sürede olay yerne gelen sağlık ekipleri uçurumdan düşen çocuğun ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Jandarma tarafından el konulan olayla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Rosetta tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Elazığ’da öğrencilere afet ve acil durum yönetimi eğitimiElazığ’da öğrencilere afet ve acil durum yönetimi eğitimi
Adıyaman’da çocukların hayalleri gerçekleştirildiAdıyaman’da çocukların hayalleri gerçekleştirildi

Anahtar Kelimeler:
kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail'den İran lideri Hamaney'e tehdit: "Tahran yanacak"

İsrail'den İran lideri Hamaney'e tehdit: "Tahran yanacak"

Fenerbahçe'den ayrılan Osayi Samuel, Beşiktaş'a imza atmak üzere!

Fenerbahçe'den ayrılan Osayi Samuel, Beşiktaş'a imza atmak üzere!

Babalar Günü arifesinde evlat vahşeti

Babalar Günü arifesinde evlat vahşeti

Orta Doğu'da füze savaşı! İsrail ve İran birbirlerini vuruyor

Orta Doğu'da füze savaşı! İsrail ve İran birbirlerini vuruyor

İran'ın İsrail'e yolladığı füze, eski Fenerbahçeli Dimitris Itoudis'in evine isabet etti!

İran'ın İsrail'e yolladığı füze, eski Fenerbahçeli Dimitris Itoudis'in evine isabet etti!

Dubai'de korkutan görüntü! Alev alev yandı

Dubai'de korkutan görüntü! Alev alev yandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.