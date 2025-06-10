Danıştay hakimi ruhsatlı silahıyla intihara kalkıştı! Hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesi var

Danıştay hakimi intihara kalkıştı. Mardin'de bir otelde tek başınayken kendi silahıyla başına ateş eden Ahmet Hamidi hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan hakim yoğun bakıma alındı.

İletişim Başkanlığı intihara kalkışan hakimle ilgili açıklamada bulundu. Hakimin odada tek başına olduğu ve olayı kendi ruhsatlı silahıyla gerçekleştirdiği belirtildi.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Danıştay'da görev yapan Tetkik Hakim Ahmet Hamidi Mardin'de bir otelde tek başınayken ruhsatlı silahıyla intihara kalkıştı. Ağır yaralanan hakim yoğun bakıma kaldırıldı. Ekipler müdahale ederek Hamidi'yi hastaneye kaldırdı. Durumu ağır olan hakimin hayati tehlikesi devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

ADALET BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada ise "Danıştay Tetkik Hakimi A.H. Mardin’de, otel odasında ruhsatlı silahı ile intihar girişiminde bulunmuş, 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edilerek Mardin Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Hayati tehlikesi devam etmektedir. Silahlı saldırı şeklinde sunulan haberler doğru değildir." dendi.