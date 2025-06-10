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Danıştay hakimi ruhsatlı silahıyla intihara kalkıştı! Hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesi var

Danıştay'da görev yapan Tetkik Hakim Ahmet Hamidi Mardin'de bir otelde tek başınayken ruhsatlı silahıyla intihara kalkıştı. Ağır yaralanan hakim yoğun bakıma kaldırıldı. Durumu ağır olan hakimin hayati tehlikesi devam ediyor.

Danıştay hakimi ruhsatlı silahıyla intihara kalkıştı! Hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesi var
Ufuk Dağ

Danıştay hakimi intihara kalkıştı. Mardin'de bir otelde tek başınayken kendi silahıyla başına ateş eden Ahmet Hamidi hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan hakim yoğun bakıma alındı.

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İletişim Başkanlığı intihara kalkışan hakimle ilgili açıklamada bulundu. Hakimin odada tek başına olduğu ve olayı kendi ruhsatlı silahıyla gerçekleştirdiği belirtildi.

danıştay

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Danıştay'da görev yapan Tetkik Hakim Ahmet Hamidi Mardin'de bir otelde tek başınayken ruhsatlı silahıyla intihara kalkıştı. Ağır yaralanan hakim yoğun bakıma kaldırıldı. Ekipler müdahale ederek Hamidi'yi hastaneye kaldırdı. Durumu ağır olan hakimin hayati tehlikesi devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

ADALET BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada ise "Danıştay Tetkik Hakimi A.H. Mardin’de, otel odasında ruhsatlı silahı ile intihar girişiminde bulunmuş, 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edilerek Mardin Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Hayati tehlikesi devam etmektedir. Silahlı saldırı şeklinde sunulan haberler doğru değildir." dendi.

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Anahtar Kelimeler:
Danıştay Batman silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 6 yorum
ülke iyice texsas oldu arkadaş bu ülkenin karakterinde bu dönem hariç hiç bir zaman savcıya hakime memura silah çekilmemiştir bu ne biçim iş saygı düzen racon nerde kaldı
batman ne işin var . etnik köken önemli
adam memleketinde mi gelmesin
acaba bu insanların gözü neden bu kadar dönüyor
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