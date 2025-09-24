HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Darende'de yaban keçileri sulama kanalında görüntülendi

Malatya'nın Darende ilçesinde koruma altında bulunan yaban keçileri sulama kanalından su içerken görüntülendi.

Darende'de yaban keçileri sulama kanalında görüntülendi

Malatya’nın Darende ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan yaban keçileri sulama kanalında su içerken görüntülendi. Darende ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi'ndeki dağlık alanda bu olay yaşandı. Çevredekiler, sulama kanalında su içen yaban keçilerini fark etti.

Sürü halinde görülen keçiler, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bir süre su içen keçiler, daha sonra yüksek kesimlere yöneldi. Keçiler, bu esnada gözden kayboldu. Bu görüntüler, yaban hayatının korunmasına dikkat çekmektedir.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Van’da otomobil yangınıVan’da otomobil yangını
Trump'ın 'Kağıttan kaplan' benzetmesine Kremlin'den sert yanıt!Trump'ın 'Kağıttan kaplan' benzetmesine Kremlin'den sert yanıt!

Anahtar Kelimeler:
Malatya Darende doğa koruma yaban keçisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.