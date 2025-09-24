Darende'de yaban keçileri sulama kanalında görüntülendi

Malatya’nın Darende ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan yaban keçileri sulama kanalında su içerken görüntülendi. Darende ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi'ndeki dağlık alanda bu olay yaşandı. Çevredekiler, sulama kanalında su içen yaban keçilerini fark etti.

Sürü halinde görülen keçiler, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bir süre su içen keçiler, daha sonra yüksek kesimlere yöneldi. Keçiler, bu esnada gözden kayboldu. Bu görüntüler, yaban hayatının korunmasına dikkat çekmektedir.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır