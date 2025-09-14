Darende’nin meşhur bal kabağı üreticinin yüzünü güldürüyor

Darende ilçesi Irmaklı Mahallesi’nde yetiştirilen bal kabakları, lezzeti ve aromasıyla vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Darende sebze pazarında bal kabağı satışları yapan üretici Aziz Turgut, bölgeye özgü tohumlardan elde edilen kabakların büyük ilgi gördüğünü belirtti. Turgut, "Son yıllarda bal kabağı yetiştiriciliğimiz gelişti. 30-40 kilogram gelen kabaklarımız oluyor. Bu bal kabağı Darende’mize özgü bir tohumla yetişiyor. Kimi müşterilerimize tüm, kimilerine ise dilimleyerek satış yapıyoruz. Bu sene ortalama kilogram fiyatı, tüm alımlarda 15 TL, dilimle alındığında ise 20 TL. Satışlardan memnunuz" dedi.

Pazarda alışveriş yapan Erol Koçer ise, "Darende’mizin bal kabağı oldukça aromalı ve lezzetli. Bu sene yoğun bir rağbet olduğunu sevinerek görüyoruz. Bizler de kabağın büyüklüğüne göre gerek tüm, gerek dilim şeklinde alışverişimizi yapıyoruz" diye konuştu.



(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır