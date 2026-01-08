Darıca'da çatısı hasar gören 5 okulda eğitime bir gün ara verildi

Edinilen bilgilere göre, fırtına sonrası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilgili birimler tarafından okullarda hasar tespit çalışmaları yapıldı.

Çatı bölümlerinde zarar oluştuğu tespit edilen okullarda, öğrenci ve personelin can güvenliği göz önünde bulundurularak tatil kararı alındı.

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DUYURDU: İŞTE EĞİTİME ARA VERİLEN OKULLAR

9 Ocak Cuma günü eğitim-öğretime ara verilen okullar şu şekilde açıklandı:

"Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi, Aslan Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu, Tacirler Özel Eğitim Uygulama Okulu, Mehmet Akif Ortaokulu."

Eğitim-öğretimin, yapılacak çalışmaların ardından güvenli hale gelmesiyle yeniden başlayacağı bildirildi.

