Patnos’ta kar sürprizi: İlçe merkezine 40 cm kar yağdı

Ani hava değişimi, ilçe genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle ulaşımda aksamalar yaşanırken, birçok ara sokak ve bağlantı yolunda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kar yağışıyla birlikte belediye ekipleri, ana arterler başta olmak üzere yol açma ve kar temizleme çalışmalarına başladı. Yetkililer, sürücüleri buzlanma ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyardı. Vatandaşlar ise havaların ısınmasının ardından yeniden bastıran kar yağışının kendilerini hazırlıksız yakaladığını belirterek, özellikle günlük yaşamın ve ticaretin olumsuz etkilendiğini ifade etti.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, bölgede soğuk ve yağışlı havanın bir süre daha etkisini sürdürmesi bekleniyor.



Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır