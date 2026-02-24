HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Patnos’ta kar sürprizi: İlçe merkezine 40 cm kar yağdı

Ağrı’nın Patnos ilçesinde son günlerde etkisini gösteren sıcak havaların ardından kar yağışı yeniden geri döndü. İlçe merkezinde etkili olan yoğun kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı yer yer yaklaşık 40 santimetreye ulaştı.

Patnos’ta kar sürprizi: İlçe merkezine 40 cm kar yağdı

Ani hava değişimi, ilçe genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle ulaşımda aksamalar yaşanırken, birçok ara sokak ve bağlantı yolunda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kar yağışıyla birlikte belediye ekipleri, ana arterler başta olmak üzere yol açma ve kar temizleme çalışmalarına başladı. Yetkililer, sürücüleri buzlanma ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyardı. Vatandaşlar ise havaların ısınmasının ardından yeniden bastıran kar yağışının kendilerini hazırlıksız yakaladığını belirterek, özellikle günlük yaşamın ve ticaretin olumsuz etkilendiğini ifade etti.
Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, bölgede soğuk ve yağışlı havanın bir süre daha etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Patnos’ta kar sürprizi: İlçe merkezine 40 cm kar yağdı 1

Patnos’ta kar sürprizi: İlçe merkezine 40 cm kar yağdı 2

Patnos’ta kar sürprizi: İlçe merkezine 40 cm kar yağdı 3

Patnos’ta kar sürprizi: İlçe merkezine 40 cm kar yağdı 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İzmir açıklarında 59 düzensiz göçmen yakalandıİzmir açıklarında 59 düzensiz göçmen yakalandı
Operasyon haberleri art arda geldiOperasyon haberleri art arda geldi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ağrı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump: "Anlaşma yapmazsak onlar için çok kötü bir gün olacak"

Trump: "Anlaşma yapmazsak onlar için çok kötü bir gün olacak"

Tartışma yaratacak sözler! "Allah beni kurtardı, Mansur Bey’i de kurtarsın"

Tartışma yaratacak sözler! "Allah beni kurtardı, Mansur Bey’i de kurtarsın"

Fenerbahçe'ye Kadıköy'de son dakikada yıkıldı! Kasımpaşa'yı geçemedi

Fenerbahçe'ye Kadıköy'de son dakikada yıkıldı! Kasımpaşa'yı geçemedi

Fenomen diziden bir anda çıkarılmış! "Benim için ani oldu"

Fenomen diziden bir anda çıkarılmış! "Benim için ani oldu"

Altın yatırımcıları dikkat! Gram altın için sürpriz oran: Uzman isimden kritik uyarı

Altın yatırımcıları dikkat! Gram altın için sürpriz oran: Uzman isimden kritik uyarı

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.