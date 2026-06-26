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Darıca'da market ve kuyumcu yağmalayan 5 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde market ve kuyumcuya yönelik silahlı tehdit ve yağma olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Darıca'da market ve kuyumcu yağmalayan 5 şüpheli tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, 18 ve 20 Haziran tarihlerinde bir markete, 22 Haziran tarihinde ise bir kuyumcuya yönelik gerçekleştirilen silahlı tehdit ve yağma olaylarıyla ilgili çalışma başlatıldı.

MARKET VE KUYUMCU YAĞMALAYAN 5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında M.A. (16), M.E.D. (17), F.A. (17), N.K.G. (19) ve F.H.G. (18) isimli şüpheliler, 25 Haziran'da Darıca'da yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Kandıra Cezaevi'ne gönderildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Darıca hırsızlık
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