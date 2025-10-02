HABER

Datça’da "hayalet ağ" temizliği yapıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde denizden yaklaşık 100 metre uzunluğunda "hayalet ağ" olarak adlandırılan atık balık ağları çıkarıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Akdeniz Koruma Derneği ve Datça Uçan Balık Dalış Merkezi işbirliğiyle Ata Adası açıklarında dalış gerçekleştirildi.

Temizlik çalışmasında dalgıçlar tarafından 25-30 metre derinlikteki resif bölgesinde yaklaşık 100 metre uzunluğunda "hayalet ağ" tespit edildi.

Denizde 10 yıldan fazladır bulunduğu tahmin edilen ağlar, çevresindeki misinalarla birlikte toplanarak yüzeye çıkarıldı.

Atık ağların balıklar, deniz kaplumbağaları ve mercan resifleri için tehdit oluşturduğu, ekosistemi bozarak kirliliğe yol açtığı belirtildi. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Datça
