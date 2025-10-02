Datça’da "hayalet ağ" temizliği yapıldı

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Akdeniz Koruma Derneği ve Datça Uçan Balık Dalış Merkezi işbirliğiyle Ata Adası açıklarında dalış gerçekleştirildi.
Temizlik çalışmasında dalgıçlar tarafından 25-30 metre derinlikteki resif bölgesinde yaklaşık 100 metre uzunluğunda "hayalet ağ" tespit edildi.
Denizde 10 yıldan fazladır bulunduğu tahmin edilen ağlar, çevresindeki misinalarla birlikte toplanarak yüzeye çıkarıldı.
Atık ağların balıklar, deniz kaplumbağaları ve mercan resifleri için tehdit oluşturduğu, ekosistemi bozarak kirliliğe yol açtığı belirtildi. (AA)
