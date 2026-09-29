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Datça’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Muğla’nın Datça ilçesinde bir aracın bariyerlere çarparak yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 05.40 sıralarında Emecik Mahallesi’nde meydana geldi.

Datça’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Muğla’nın Datça ilçesinde bir aracın bariyerlere çarparak yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 05.40 sıralarında Emecik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki M.D. yönetimindek otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarpan araç takla atarak yoldan çıktı.

Datça’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı 1

Kaza ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilde bulunan 4 yaralıyı ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Mustafa Alkan (20) tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada yaralanan M.D. (24), B.T. (19) ve İ.E.S.’nin (22) hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Datça kaza
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