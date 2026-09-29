Kozan’da kazada ağır yaralanan 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Adana’nın Kozan ilçesinde dün otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan 17 yaşındaki S.K., tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 28 Eylül sabahı 07.30 sıralarında Tufanpaşa Mahallesi Üstün Sokak ile Sarıcı Sokak’ın kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A. Ö. yönetimindeki otomobil ile 17 yaşındaki S.K.’nin kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, sürücü ağır yaralandı. Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı, motosiklet sürücüsünün çarpışmanın etkisiyle yola savrulduğu görüldü. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan S.K., Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumunun ağır olması nedeniyle Adana Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi’ne sevk edilen Kelebekli, doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA