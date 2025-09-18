Dava öncesi sessiz çığlık! Bolu'da yangın faciası davası öncesi beyaz çarşaf sarkıttılar

Bolu Kartalkaya''da bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta gece vakti yangın çıkmıştı. Tatil için otelde bulunan vatandaşlar, yangına uykularında yakalanmıştı. Can pazarının yaşandığı faciada 78 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Olayda yangın merdivenlerine ulaşılmasının zor olması, yangın tedbirlerinin alınmamış olması nedeniyle bazı aileler, kaldıkları odaların pencerelerinden aşağıya beyaz çarşaf sarkıtarak kurtulmaya çalışmıştı.

DURUŞMA ÖNCESİ BEYAZ ÇARŞAFLAR ASILDI

22 Eylül'deki Kartalkaya davası öncesi Bolu'da evlerin camlarından beyaz çarşaflar sarkıtıldı, pankartlar asıldı.

EŞİNİ VE KIZINI KAYBETMİŞTİ! OTELİN PENCERESİNDNE ÇARŞAF SARKITTI

Yangınında eşini ve kızını kaybeden iş insanı Rıfat Doğan da facianın davası öncesi Bozcaada’da kaldığı otelin penceresinden çarşaf sarkıttı.

DAVADA 19 TUTUKLU BULUNUYOR

Olayın ardından başlatılan soruşturmada, 19'u tutuklu olmak üzere toplam 32 sanık hakkında dava açıldı ve sanıklar hakim karşısına çıkarıldı. Ara karar verilen davanın 2. duruşması 22 Eylül'de devam edecek.