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Dava zamanaşımı süresi ne kadardır? Dava zamanaşımı süresi ne zaman başlar, ne zaman dolar?

Hukuki literatüre göre farklı anlamlara karşılık gelen bazı ifadeler vardır. Bunların bir kısmı halk arasında konuşulan günlük dilde kullanılırken bazıları ise sadece hukuk dilinde geçerlidir. Zamanaşımı da bu ifadelerden biridir. Dava ya da ceza için zamanaşımı bulunması durumu kanuni süreçlerle ilgili durumlardır.

Dava zamanaşımı süresi ne kadardır? Dava zamanaşımı süresi ne zaman başlar, ne zaman dolar?
Ferhan Petek

Ceza zamanaşımı ya da dava zamanaşımı, suçun işlendiği belirlenen tarihten başlamak üzere bu tarih üzerinden belli bir zaman geçmiş olsa dahi dava açılmamış olursa ya da açılan dava kanuni süreç içinde sona ermediyse kullanılan bir ifadedir. Eğer davada net bir sonuç söz konusu değilse devletin ceza vermekten vazgeçmesi ya da ceza davasının düşmesi sonucunu meydana getiren şartlar zamanaşımı şartlarıdır. Davaların zamanaşımı süreleri kanunlara göre belirlenmiştir ve farklı durumlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Dava zamanaşımı süresi ne kadardır?

Zamanaşımı süreleri 2 şekilde sınıflandırılmıştır. Buna göre uzamış dava zamanaşımı süresi ve olağan dava zamanaşımı süresi olarak 2 farklı zamanaşımı süresi bulunmaktadır. Zamanaşımının kesintiye uğramasının nedenleri varsa sanık ya da şüpheli hakkında uzamış zamanaşımı süresi uygulanmaktadır. En hafif olarak tespit edilen suçlarda olağan zamanaşımı süresi 8 yıl olarak belirlenmiştir.

Olağan dava zamanaşımı süresi geçtiği zaman dava kamu davasıysa dava düşer. Bu tür zamanaşımında suçun işlendiği tarihten itibaren başlamak üzere durum, farklı yaş grupları, farklı şekilde değerlendirilir. Örnek olarak 12 yaşını bitirmiş, 15 yaşını bitirmemiş, 15 yaşını bitirmiş, 18 yaşını bitirmemiş ve 18 yaşını bitirmiş olan kişiler 3 farklı gruba ayrılarak karar verilir.

Dava zamanaşımı süresi ne zaman başlar? Dava zamanaşımı süresi ne zaman dolar?

Davaların zamanaşımı şartları duruma göre değişiklik gösterir. Kanunlara göre suçların cezaları hapis ya da adli para cezası olarak belirlenebilir. Bu durumlarda zamanaşımı süresi hesaplanırken verilen hapis cezasının en üst sınırı dikkate alınarak karar verilir. Zamanaşımı sürelerinin işlemeye başlaması şu durumlara göre değerlendirilir:

  • Kesintisiz olan suçlarda kesinti gerçekleştiği günden itibaren
  • Zincirleme suçlarda son suçun işlendiği tarihten itibaren
  • Tamamlanmış olan suçlarda suçun işlendiği tarihten itibaren
  • Teşebbüs olarak kalmış olan suçlarda son teşebbüste bulunulduğu tespit edilen tarihten itibaren

Zamanaşımı süreleri farklı suçlarda farklı şekilde uygulanır. Örnek olarak:

  • 5 yıldan fazla olmayan hapis ya da adli para cezaları 8 yıl
  • Ağır müebbet hapis cezası için 30 yıl
  • Müebbet cezası olan suçlarda 25 yıl
  • 5 ya da daha fazla ve 20 yıldan az hapis cezalarında 15 yıl
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Zamanaşımı dava
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