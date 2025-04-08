Davutoğlu ışıkların azizliğine uğradı! Saçlarının rengi açılınca herkes Trump'a benzetti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. İkili yaptıkların görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti.

SAÇLARININ ÖN KISMI SARIYMIŞ GİBİ GÖZÜKTÜ

O anlarda ise ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Kameraların azizliğine uğrayan Davutoğlu'nun saçlarının ön kısmı sarı tonda boyanmış gibi gözüktü.

DAVUTOĞLU TRUMP'A BENZETİLDİ

Davutoğlu'nun bu hali ise kısa süre içerisinde sosyal medyada dolaşıma girdi.

Gündem olan olayla ilgili olarak kullanıcılar, 'Trump'a benzemiş' şeklinde yorumlar yaptı.