Davutoğlu'ndan canlı yayında çok konuşulacak çıkış! "Tereddüt etmem"

TBMM’nin yeni yasama yılı açılışı kapsamında Mecliste verilen resepsiyonda yer alan isimlerden biri de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ydu. Davutoğlu şimdi ise cumhurbaşkanı yardımcılığı çıkışıyla ses getirdi.

"TEREDDÜT ETMEM"

Davutoğlu, NOW TV'de İlker Karagöz'ün sorularını yanıtladı. "Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilirse kabul eder misiniz?" sorusu yöneltilen Davutoğlu şöyle yanıt verdi: "Ben devleti tanıyorum, biliyorum. Eğer bana 'Devlet darda, ülke ekonomisi iflas noktasında. Gelin şu devleti restore edelim' denirse tereddüt etmem."

"ÖNEMLİ OLAN YETKİYLE SORUMLULUĞUN DENGELİ OLMASI"

Davutoğlu "sembolik bir makam" teklif edilmesi durumunda bun kabul etmeyeceğini belirtip "Benim için önemli olan yetkiyle sorumluluğun dengeli olması. Devletin yeniden inşasına katkı sunmak devlet adamlığıdır" diye konuştu.

"KİMSEYLE ŞAHSİ MESELEM YOK"

Eski çalışma arkadaşlarıyla kişisel küslüğü olmadığını ifade eden Davutoğlu "Ben kimseyle şahsi bir mesele içinde değilim. Öesele devletin geleceğidir" dedi.

BABACAN DA "KAPIMIZI KAPATMAYIZ" DEMİŞTİ

Yine resepsiyonda yer almasıyla çok konuşulan isimlerden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise dün şu sözleriyle gündem olmuştu: "Benim Tayyip beyle ne bir kırgınlığım ne bir kızgınlığım var. Onun memleket sevgisinden ve Allah inancından şüphem yok. Ancak anlaşamadığımız nokta, bu ülkenin nasıl yönetileceği. CHP'yle bile oturduk, çalıştık. Kategorik olarak kimseye kapımızı kapatmayız ama bugün itibarıyla Tayyip Bey'de veya AK Parti yönetiminde bir değişim iradesi görmüyorum."