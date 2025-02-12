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  4. Davutoğlu'ndan dikkat çeken 'Gazze' çıkışı: Referandum yapıp Türkiye'ye bağlansınlar

Davutoğlu'ndan dikkat çeken 'Gazze' çıkışı: Referandum yapıp Türkiye'ye bağlansınlar

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
12.02.2025 11:50
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Yeni Yol Grubu grup toplantısında konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan dikkat çeken bir çıkış geldi. Gazzelilere referandum önerisinde bulunan Davutoğlu, "Filistin devleti kurulana kadar Türkiye Cumhuriyeti'ne otonom bölge olarak bağlasınlar" dedi.

Davutoğlu'ndan dikkat çeken 'Gazze' çıkışı: Referandum yapıp Türkiye'ye bağlansınlar

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davtuoğlu, Yeni Yol grup toplantısında konuştu ve gündem dair değerlendirmelerde bulundu. Gazze'nin son meşru devletinin Osmanlı Devleti olduğunu aktaran Davutoğlu, Trump tehdidine karşı Gazze'nin otonom olarak Türkiye'ye bağlanmasını teklif etti.

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"FİLİSTİN DEVLETİ KURULANA KADAR TÜRKİYE CUMHRUİYETİ'NE OTONOM BÖLGE OLARAK BAĞLANSINLAR"

Trump'ın asıl isteğinin Filistinlilerin hakkı olan doğal gaz alanlarına el koymak olduğunu aktaran Davutoğlu, "Gazzelilerin son meşru devleti Osmanlı Devleti'dir. Biz de Osmanlı'nın meşru süreklilik devletiyiz. Gazzeliler referandum yapsınlar ve Filistin devleti kurulana kadar Türkiye Cumhuriyeti'ne otonom bölge olarak bağlasınlar" dedi.

"ALIN O SİYONİSTLERİNİZİ ABD'DEKİ BOL TOPRAKLARINIZA GÖTÜRÜN"

Davutoğlu açıklamasının devamında ise "Amerika oradan gelip Gazze'ye el koyacak da biz Gazzelilere sahip çıkmayacak mıyız? Alın o çok kıymetli siyonistlerinizi ABD'deki bol topraklarınıza götürün" ifadelerine yer verdi.

Anahtar Kelimeler:
Filistin Ahmet Davutoğlu Gazze gelecek partisi
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