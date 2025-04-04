DBL Entertainment'ın sahibi Abdülkadir Özkan'dan yalanlama geldi! "Suç duyurusunda bulunacağım"

Türkiye'nin gündeminde boykot çağrılarının yankıları sürüyor. Espressolab'i boykot edenlere yönelik paylaşımıyla tartışılan DBL Entertainment'ın sahibi Abdulkadir Özkan'dan bir yalanlama geldi.

KONSERLER ART ARDA İPTAL EDİLDİ

Boykot çağrılarının ardından dünyaca ünlü sanatçılar Trevor Noah, Ane Brun ve Britanyalı müzik grubu Muse konserlerini iptal etti. Yaşanan gelişmelerin ardından ise DBL Entertainment de tüm projelerden çekildiğini duyurdu.

KÜÇÜKKAYA: "ÖZKAN 'BİN PİŞMANIM' DEDİ"

Özkan ile görüşen gazeteci İsmail Küçükkaya Halk TV'deki programında Özkan'ın "Bana haksızlık yapılıyor, üç gündür linç yiyorum, bin pişmanım. Bu linç bana haksızlık yapılıyor, ben vergisini veren bir mükellefim. Bu gençler ulaşıp dünya çapındaki ünlü sanatçılar konserlerini iptal edince milyon dolarlarım yandı. O tweeti de (boykot karşı tweetinden bahsediyor) atmaz olaydım, şimdi haksızlıkla uğraşıyorum" ifadelerini kullandığını söylemişti.

YALANLAMA GELDİ

Bunun üzerine Özkan'dan yeni bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özkan "Bugün bazı medya organlarında yer alan “o paylaşımları yaptığım için bin pişmanım” şeklindeki ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

ABDULKADİR ÖZKAN'DAN SUÇ DUYURUSU

Suç duyurusunda bulunacağını da açıklayan Özkan şunları kaydetti:

"Başlatılan boykot kampanyası sonucu şirketimin ve şahsımın uğratıldığı zarar ve itibar suikastiyle ilgili sürecin müsebbibi olan siyasiler başta olmak üzere kamuoyunu yanlış yönlendiren gazeteci ve sosyal medya kullanıcıları hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundum. İlerleyen günlerde gelişmeler avukatlarım aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılacaktır."

Bugün bazı medya organlarında yer alan “o paylaşımları yaptığım için bin pişmanım” şeklindeki ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır.



Başlatılan boykot kampanyası sonucu şirketimin ve şahsımın uğratıldığı zarar ve itibar suikastiyle ilgili sürecin müsebbibi olan siyasiler başta… — Abdülkadir Özkan (@akadir137) April 3, 2025