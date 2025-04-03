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  4. İsmail Küçükkaya açıkladı! DBL'nin patronu Abdülkadir Özkan tweet attığına pişman olmuş... "Milyon dolarlarım yandı"

İsmail Küçükkaya açıkladı! DBL'nin patronu Abdülkadir Özkan tweet attığına pişman olmuş... "Milyon dolarlarım yandı"

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
03.04.2025 13:05
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Organizasyon şirketi DBL Entertainment’in sahibi Abdülkadir Özkan, boykot yapanlara 'Vatan haini' demişti. Bu paylaşım tepkilere neden olurken, Özkan'ın şirketleri için de boykot çağrısı yapıldı. Sürecin ardından konserler bir bir iptal olurken, Özkan yaşadığı pişmanlığı İsmail Küçükkaya'ya anlattı. Kendisine haksızlık yapıldığını savunan Özkan, paylaşım yaptığı için pişman olduğunu ve milyon dolarlarının yandığını aktardı.

İsmail Küçükkaya açıkladı! DBL'nin patronu Abdülkadir Özkan tweet attığına pişman olmuş... "Milyon dolarlarım yandı"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan protesto gösterileri, İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından da devam etti. Protestolar, boykota dönerken CHP Genel Başkanı Özgür Özel tek tek firma ismi vererek boykot çağrısı yaptı.

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'VATAN HAİNİ' DEDİ, ŞİRKETLERİ İÇİN BOYKOT ÇAĞRISI YAPILDI

Boykot çağrıları tartışma konusu olurken, organizasyon şirketi DBL Entertainment’in sahibi Abdülkadir Özkan bir kahve firmasını protesto edenler için 'Vatan haini' demişti. Özkan bu paylaşımı tepkileri de beraberinde getirdi ve Özkan'ın şirketleri için boykot çağrısı yapıldı.

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KONSERLER ART ARDA İPTAL EDİLDİ

Boykot çağrılarının ardından dünyaca ünlü sanatçılar Trevor Noah, Ane Brun ve Britanyalı müzik grubu Muse konserlerini iptal etti. Yaşanan gelişmelerin ardından ise DBL Entertainment de tüm projelerden çekildiğini duyurdu.

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YAŞADIĞI PİŞMANLIĞI KÜÇÜKKAYA'YA ANLATTI

Özkan ile görüşen gazeteci İsmail Küçükkaya Halk TV'deki programında Özkan'ın duyduğu pişmanlığı anlattı.

"BİN PİŞMANIM"

Küçükkaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bana haksızlık yapılıyor, üç gündür linç yiyorum, bin pişmanım. Ben aslında çoğu kere muhalif görüşlerim nedeniyle iktidar medyasından, Akit’ten linçler yemiş biriyim.

Barışlar (Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu) gözaltına alındığında ‘Olur mu böyle onlar gazeteci, niye gece yarısı gözaltına alıyorsunuz’ diye tweet atmış biriyim.

"MİLYON DOLARLARIM YANDI"

Ama bu linç bana haksızlık yapılıyor, ben vergisini veren bir mükellefim. Bu gençler ulaşıp dünya çapındaki ünlü sanatçılar konserlerini iptal edince milyon dolarlarım yandı. O tweeti de (boykot karşı tweetinden bahsediyor) atmaz olaydım, şimdi haksızlıkla uğraşıyorum"

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
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