DEAŞ’a yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar’da DEAŞ terör örgütüne yönelik polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünden operasyona dair yapılan açıklamada, operasyonun Türkiye geneli eş zamanlı planlanan operasyonun bir ayağı olarak gerçekleştirildiği kaydedildi. Açıklamada, "DEAŞ terör örgütüne müzahir internet tabanlı haberleşme programları, uygulamaları içerisinde olduğu tespit edilen yabancı uyruklu 2 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahsın dijital materyallerinde yapılan incelemeler sonucunda bahse konu dijital materyallerin bir kısmının eşine ait olduğu tespit edilerek, şahsın yabancı uyruklu eşi de yakalanmıştır. Şahıslar hakkında yapılan araştırmalarda; vatandaşı oldukları ülkelerin, kendileri adına düzenlediği kimlik ve resmi evrakları gerçek kimlik bilgilerinin çıkmaması amacıyla imha ettikten sonra, gerçek kimlik bilgilerini gizlemek amacıyla, farklı uyrukta kendilerine kimlik temin ettikleri tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Yakalanan şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Afyonkarahisar
