DEAŞ propagandası yapan şahıs yakalandı

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan incelemelerde L.A., isimli şahıs hakkında DEAŞ silahlı terör örgütünün propagandasını yapma suçundan 2014 yılında işlem yapıldığı ve arandığı tespit edildi.

Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından ‘Yabancı Terörist Savaşçı’ çerçevesinde sınır dışı edilmek üzere ilgili birime teslim edildiği belirtildi.

Kaynak: İHA