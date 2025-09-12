HABER

DEAŞ videolarından aldığı cesaretle İzmir sokaklarında keşfe çıkmış: Hainin tüm adımları deşifre oldu! Gece kulüplerine bile bakmış

İzmir'de yaşayan liseli genç, terör örgütü DEAŞ'ın videolarını izleyip cesaret buldu, patlayıcı yapmayı öğrendi. Akran zorbalığına uğradığı için okulların açıldığı günü belirledi, öncesinde gece kulüpleri ve kalabalık bölgelerde keşifler yaptı ve sonunda polis merkezine saldırdı! Türkiye'yi ayağa kaldıran ve iki şehit verdiğimiz saldırının faili, 16 yaşındaki E.B. hakkında akılalmaz yeni detaylar ortaya çıktı.

DEAŞ videolarından aldığı cesaretle İzmir sokaklarında keşfe çıkmış: Hainin tüm adımları deşifre oldu! Gece kulüplerine bile bakmış

8 Eylül Pazartesi günü sabah saat 08.30 sıralarında gerçekleşen olayda, Balçova ilçesi Çetin Emeç Mahallesi Fethi Bey Sokak’ta bulunan Salih İşgören Polis Merkezine 16 yaşındaki E.B. tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Nöbet kulübesi yakınında bulunan polis memuru Hasan Akın, Murat Dağlı ve Ömer Amilağ’ın vücuduna saçmalar isabet ederken, saldırgan kaçmaya başladı.

DEAŞ videolarından aldığı cesaretle İzmir sokaklarında keşfe çıkmış: Hainin tüm adımları deşifre oldu! Gece kulüplerine bile bakmış 1

SESLERİ DUYAN POLİSLER AŞAĞI İNDİ

Silah sesini duyan ve polis merkezinin üstünde bulunan lojmanda kaldığı öğrenilen 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir, silahını alarak aşağı indi.

DEAŞ videolarından aldığı cesaretle İzmir sokaklarında keşfe çıkmış: Hainin tüm adımları deşifre oldu! Gece kulüplerine bile bakmış 2

SOKAKTA KISTIRILDI, ÇATIŞMADA BACAKLARINDAN VURULDU

Kısa sürede aynı sokakta polis ekiplerince kıstırılan saldırganla polis arasında çıkan çatışmada, Muhsin Aydemir ve sivil bir vatandaş yaralandı. Saldırgan da polis ekiplerince bacaklarından vurularak etkisiz hale getirildi ve gözaltına alındı.

DEAŞ videolarından aldığı cesaretle İzmir sokaklarında keşfe çıkmış: Hainin tüm adımları deşifre oldu! Gece kulüplerine bile bakmış 3

2 POLİS ŞEHİT OLDU

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirilirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın’ın şehit olduğu belirlendi.

DEAŞ videolarından aldığı cesaretle İzmir sokaklarında keşfe çıkmış: Hainin tüm adımları deşifre oldu! Gece kulüplerine bile bakmış 4

Saldırıda yaralanan Polis Memuru Ömer Amilağ, Murat Dağlı ile sokaktaki bir vatandaş, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

DEAŞ videolarından aldığı cesaretle İzmir sokaklarında keşfe çıkmış: Hainin tüm adımları deşifre oldu! Gece kulüplerine bile bakmış 5

ANNESİ VE BABASI DA GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, 2 Cumhuriyet Başsavcı vekili ve 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Saldırganın annesi, babası, 2 arkadaşıyla birlikte irtibatlı ve iltisaklı olduğu değerlendirilen 27 şüpheli, Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 16 şüpheli, 10 Eylül Çarşamba günü adliyeye sevk edilmişti. 16 şüphelinin tamamının saldırganın akran yakınları olduğu, yapılan sorguda ise saldırıyla ilgili E.B. tarafından kendilerine bilgi verilip verilmediğinin sorulduğu öğrenildi.

DEAŞ videolarından aldığı cesaretle İzmir sokaklarında keşfe çıkmış: Hainin tüm adımları deşifre oldu! Gece kulüplerine bile bakmış 6

1'İ İRAN, 4'Ü SURİYE UYRUKLU 10 KİŞİ ADLİYEDE

Şüphelilerin tamamının savcılık sorgusu sonrası serbest kaldığı öğrenildi. Saldırının ardından yaralı olarak gözaltına alınan E.B.’nin hastanedeki tedavisi devam ederken, olaya ilişkin İzmir’in yanı sıra İstanbul, Ankara, Şanlıurfa ve Kocaeli’de gözaltına alınan şüphelilerden 1’inin İran, 4’ünün Suriye uyruklu olduğu, aralarında saldırganın babası N.B., annesi A.B.’nin de bulunduğu 10 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

DEAŞ videolarından aldığı cesaretle İzmir sokaklarında keşfe çıkmış: Hainin tüm adımları deşifre oldu! Gece kulüplerine bile bakmış 7

İZLEDİĞİ VİDEOLARDAN CESARET ALMIŞ

İzmir’de saldırıyı gerçekleştiren E.B. adlı şüphelinin cep telefonu ve bilgisayarında yapılan incelemede, sosyal medyada çeşitli terör örgütleriyle bağlantılı hesapları takip ettiği ve ideoloji ile saldırı videoları izlediği, ayrıca silahlı terör örgütü DEAŞ’ın ideolojisini benimsediği tespit edildi. İncelemeler sonucu, E.B.’nin izlediği videolardan hareketle saldırıyı planladığı ve internetteki el yapımı patlayıcı hazırlama videolarını izleyerek içinde "torpil" bulunan patlayıcılar yaptığı, yakalanmadan kısa süre önce bu patlayıcıları kullandığı belirlendi.

DEAŞ videolarından aldığı cesaretle İzmir sokaklarında keşfe çıkmış: Hainin tüm adımları deşifre oldu! Gece kulüplerine bile bakmış 8

E.B.’nin sosyal medya hesabından saldırıyı gerçekleştireceğine dair paylaşımda bulunduğu da tespit edilirken, şu ana kadar saldırının bir terör örgütünden alınan talimatla gerçekleştirildiğine ilişkin bulguya rastlanmadı.

DEAŞ videolarından aldığı cesaretle İzmir sokaklarında keşfe çıkmış: Hainin tüm adımları deşifre oldu! Gece kulüplerine bile bakmış 9

SALDIRI GÜNÜNÜ ÖZEL SEÇMİŞ, "16 YAŞIMI GÖREMEYECEĞİM" DEMİŞ

16 yaşındaki saldırganın, akran zorbalığına uğradığı için okulların açıldığı günü özellikle saldırı için seçtiği, ve arkadaşlarına "Ben 16 yaşımı göremeyeceğim" dediği öğrenildi. Ayrıca E.B.’nin saldırı öncesi gece kulüpleri ve kalabalık bölgelerde keşifler yaptığı, son olarak da sokağında bulunan polis merkezini hedef seçtiğini söylediği ifadeleri arasında yer aldı. E.B.’nin terör örgütü DEAŞ’ın videolarını izleyerek sempati duyduğu, herhangi fiziksel bir bağlantısının olmadığı öğrenildi.

DEAŞ videolarından aldığı cesaretle İzmir sokaklarında keşfe çıkmış: Hainin tüm adımları deşifre oldu! Gece kulüplerine bile bakmış 10

Şüphelinin babası N.B.’nin uzun yıllardır av merakı bulunduğu, ruhsatlı iki tüfeğinin olduğu ve oğlunu küçük yaşlardan beri ava götürerek silah kullanmayı ona öğrettiği tespit edildi. Lise öğrencisi olan E.B.’nin yaklaşık bir yıldır içine kapanarak sapkın düşüncelere yöneldiği, ailesi ve çevresinin bu durumu fark ettiği ancak yetkili makamlara başvuru yapılmadığı kaydedildi.

DEAŞ videolarından aldığı cesaretle İzmir sokaklarında keşfe çıkmış: Hainin tüm adımları deşifre oldu! Gece kulüplerine bile bakmış 11

Saldırganın hastanedeki tedavisi sürerken, 2 yaşındaki kız kardeşi ise devlet tarafından koruma altına alındı. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

