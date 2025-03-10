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  4. Dedesinden 65 sene önce aldığı fotoğrafı çoğaltarak 10 liraya satıyor

Dedesinden 65 sene önce aldığı fotoğrafı çoğaltarak 10 liraya satıyor

10.03.2025 11:31
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Edirne'de yaşayan Rafet Güngörür, dedesinden 1913 yılından kalan Meriç Nehri Köprüsü girişindeki gümrük kapısı fotoğrafının kopyasını çoğaltarak, 10 liradan satışını yapıyor. Güngörür, tarihi fotoğrafla hem hatıraları tazeliyor hem de maddi kazanç sağlıyor.

Dedesinden 65 sene önce aldığı fotoğrafı çoğaltarak 10 liraya satıyor

Edirne'de yaşayan 73 yaşındaki Rafet Güngörür, dedesinden kalan ve Osmanlı Cihan Devleti döneminde Meriç Nehri Köprüsü'nde bulunan sınır kapısının tarihi fotoğraflarını günümüze taşıyarak satışa sunuyor. 8 yaşında kendisine verilen fotoğrafı yıllar sonra çoğaltıp 10 TL'den satışa çıkaran Güngörür, fotoğrafların geçmişi ve hikâyesiyle de dikkat çekiyor. Güngörür, geçmişin izlerini taşıyan bu özel karelerin hikayesini anlattı.

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Hem Edirne'nin hem de bölgenin tarihini görmek isteyenler için oldukça değerli bir fırsat sunduğunu ifade den Güngörür, dedesinin mirasını yaşatmak ve geçmişe olan ilgiyi artırmak amacıyla çoğalttığı fotoğrafları cüzi bir rakamla sattığını, fotoğrafların nostaljik ve tarihi bir değer taşıdığını belirtti.

Fotoğrafların anlamını ve kendisine nasıl verildiğini açıklayan 73 yaşındaki Rafet Güngörür, "Ben 8 yaşındaydım, 65 sene önce dedem bana bu fotoğrafı verdi. Sonra da çoğaltıp insanların faydalanabileceği hale getirdim. Güzel bir hatıra. Meriç Köprüsü'nün girişi, Karaağaç tarafından çekilmiş. Gümrük Muhafaza Müdürlüğü'nün Edirne girişinden çekilmiş. Selimiye Camii de o fotoğrafın içinde yer alıyor" dedi.
Güngörür, bu fotoğrafların, dedesi Ali Güngörür tarafından Bulgaristan'dan getirilmiş olduğunu belirterek, "Bu fotoğraf dedemle Bulgaristan'dan gelmişti. Asıl işim inşaat ustası olmama rağmen, bu işi hobi olarak değerlendiriyorum. Bulgar papaz kiliselerinden ve tarih bölümlerinden büyük talep var. Fakültenin tarih bölümleri en çok Meriç Köprüsü fotoğrafını istiyor" diye konuştu.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Edirne
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