Define arayan şahıslar jandarmaya yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman il merkezinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 2 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon ile suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon sonucunda kaçak kazı olayında kullanılan 1 adet dedektör, 1 adet kürek, 1 adet kazma ve 1 adet demir aparat el kondu. Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır