HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Define arayan şahıslar jandarmaya yakalandı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince define arayan şahıslara suçüstü yapıldı.

Define arayan şahıslar jandarmaya yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman il merkezinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 2 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon ile suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon sonucunda kaçak kazı olayında kullanılan 1 adet dedektör, 1 adet kürek, 1 adet kazma ve 1 adet demir aparat el kondu. Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sırrı Süreyya Önder'in mal varlığını kızı Ceren Önder Kandemir açıkladıSırrı Süreyya Önder'in mal varlığını kızı Ceren Önder Kandemir açıkladı
Lise öğrencisi kazada yaralandıLise öğrencisi kazada yaralandı

Anahtar Kelimeler:
Adıyaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.