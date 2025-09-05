HABER

Değerleri tam 20 milyon dolar! Esad'ın arabaları müzayedede satıldı

Doğukan Akbayır

Suriye'de Ahmed eş-Şara hükümeti, Esad'ın milyonlarca liralık arabalarını müzayedede sattı. 4 lüks aracın görüntülerinin paylaşıldığı müzayedede araçlar 20 milyon dolara satıldı. Araçlardan gelen parayla Suriye'deki inşa sürecine hız verileceği öğrenildi.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Şam Kalesi’nde düzenlenen Suriye Kalkınma Fonu açılış töreninde konuştu. Şara, konuşmasında "Devrik rejim ekonomimizi yıktı, servetlerimizi talan etti, evlerimizi harap etti ve halkımızı kamplara, gurbet ellerine savurdu. Bugün burada, yaralı Suriye’mizi onarmak, ülkemizi yeniden inşa etmek ve yerinden edilen vatandaşlarımızı topraklarına döndürmek için bir araya geldi" ifadelerini kullandı.

"SADAKA İSTEMEYE GELMEDİM"

Tüm harcamaların stratejik projeler kapsamında açıkça paylaşılacağını belirten Şara, "Ben buraya Suriye için sadaka istemeye gelmedim. Allah Şam’ı ve halkını zaten himayesine almıştır; bu topraklar, sadakaya muhtaç olmayacak kadar azizdir. Burada bulunmamın nedeni, hem kendime hem size bu çağın görevini hatırlatmaktır" ifadelerini kullandı.

ESAD'IN ARAÇLARI SATILDI

Eş-Şara’nın talimatıyla devrik lider Beşar Esad ve ailesine ait 4 lüks araç açık müzayedeye çıkarıldı. Araçların tahmini değerinin 20 milyon dolar olduğu öğrenilirken satıştan elde edilen tüm gelirin ülkenin yeniden imarı için yapılacak projelere aktarılacağı açıklandı. Müzayedeye çıkarılan 4 aracın Şam’daki Devlet Başkanlığı Sarayı’nın ana garajında bulunan koleksiyondan seçildiği aktarılırken koleksiyonda 40’tan fazla özel araç bulunduğu belirtildi. Müzayedeye çıkarılan 4 araçtan birinin yalnızca 349 adet üretilen ve değeri 3 milyon dolar olan Ferrari F50 oldu. Ayrıca, yaklaşık 2 milyon dolar değerindeki Ferrari F12 Berlinetta, 1 milyon dolar fiyat biçilen Lamborghini Murciélago ve 1 ila 1,5 milyon dolar arasında değişen Aston Martin de müzayedeye çıkarılan araçlar oldu. Esad ailesinin toplam araç sayısının bin 330’un üzerinde olduğu ifade edilirken Devlet Başkanlığı Sarayı’nda yaklaşık 300 otomobil bulunuyor. Mahir Esad’a ait olduğu belirtilen garajda ise bin 500’den fazla aracın yer aldığı, ailenin toplam araç filosunun değerinin 1 milyar doları bulduğu tahmin ediliyor.

Yeni hükümet, Esad ailesinden el konulan varlıkları nakde çevirerek Kalkınma Fonu aracılığıyla yeniden imarı hızlandırmayı ve altyapıyı güçlendirmeyi hedefliyor.

Kaynak: İHA

