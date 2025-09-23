HABER

Değirmenler Höyüğü’nde binlerce yıl öncesinin izleri aranıyor

Vali Mustafa Çiftçi, Erzurum şehir merkezinin 18 km kuzeybatısında yer alan Değirmenler Höyük Kazı Alanı’nı ziyaret etti.

Değirmenler Höyüğü'nde binlerce yıl öncesinin izleri aranıyor

Karaz, Pulur ve Güzelova gibi bölgenin önemli merkezleri arasında yer alan ve aynı zamanda bölge tarihinin aydınlatılması açısından büyük önem taşıyan Değirmenler Höyük’te; Karaz kültürüne ait çok sayıda seramik ve ocak parçaları, minyatür kaplar, kemik ok uçları ve taş aletler gün yüzüne çıkarılmaya devam ediyor. 2025 yılı çalışmaları sonucunda açığa çıkarılan ve dönemi için oldukça iyi korunmuş mimari kazılarının tamamlanmasının ardından açılacak sondajlarla yerleşimin Kalkolitik ve Neolitik Dönemleri’ne dair daha fazla bulgu ile tanımlanması hedefleniyor
Vali Mustafa Çiftçi’ye Değirmenler Höyük Kazı Alanı’nı ziyareti esnasında; Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, Aziziye Kaymakamı Muhammed Tugay, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Uğurlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer ve Müze Müdürü Hüsnü Genç eşlik etti.

