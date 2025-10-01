HABER

Dehidrasyon nedir, nasıl anlaşılır?

İnsan vücudunun genel sağlığını desteklemek, formda kalmak, vücuttaki organların, kasların, sinirlerin sağlıklı bir biçimde çalışmasını sağlamak gibi türlü yararları olan sıvı tüketimi uzman doktorların da son derece önem verdiği bir durumdur. Gün içinde kişinin sadece susadığı zaman değil vücudun gereksinim duyduğu kadar su tüketmek önemlidir.

Dehidrasyon nedir, nasıl anlaşılır?
Ferhan Petek

Su içmek ve yeterli sıvı tüketimi, hem vücutta yer alan organların görevlerini eksiksiz olarak yerine getirebilmesi hem de genel vücut sağlığı için son derece önemli kabul edilmektedir. Kanın %83’ü kasların %75’i kemiklerin ise % 22’si sudan ibaret olduğundan yeteri kadar su içmek insanın genel sağlığı açısından çok önemlidir.

Dehidrasyon nedir, neden olur?

Vücut dokularında bulunan sıvı anormal şekilde tükendiği zaman vücutta dehidrasyon meydana gelir. Dehidrasyon, insan vücudunun gereksinim duyduğu kadar su ve sıvı tüketmediği zaman oluşan bir durumdur.

Terleme, ishal, kusma gibi farklı durumlar ile birlikte seyredebilen dehidrasyonda kaybedilen sıvı bir an önce yerine konmalı ve dehidrasyon durumu vücuda gereken su miktarı verilerek dengelenmelidir.

Kişilerin susuz kalması durumunda ağrılar, baş dönmeleri, yorgunluk hissi gibi birçok farklı belirti kendini gösterebilmektedir. Vücut sıvı kaybı yaşadığı zaman dehidrasyon adı verilen durum gerçekleşir ve genel olarak dehidrasyona neden olan durumlardan bazıları şu şekildedir:

  • Düşük kan hacmi kaynaklı çok yaşanması
  • Sık sık idrara çıkmak
  • Çok ve aşırı miktarlarda terlemek
  • Yüksek ateş
  • Nöbetler
  • Böbrek hastalıkları
  • İdrar sorunları

Dehidrasyon durumu bazı risk unsurlarına bağlı olarak gerçekleşmektedir. Bu risk unsurları ve risk grupları şunlardır:

  • Kronik hastalıkları olan kişiler
  • Yüksek yerlerde yaşayan kişiler
  • İleri yaştaki kişiler
  • Bebekler
  • Çocuklar
  • Çok nemli ve çok sıcak iklimlerde yaşamak
  • Sıcak ortamlarda çalışmak

Dehidrasyon nasıl anlaşılır? Dehidrasyon belirtileri nelerdir?

Hem yetişkinlerde hem de çocuklarda ciddi susuzluk belirtileri varsa vakit kaybetmeden doktora danışılmalı en yakın sağlık kuruluşuna gidilmelidir. Şiddetli olarak seyreden dehidrasyon durumu çok ciddi belirtilere de neden olmaktadır. Olası komplikasyonlar şöyledir:

  • Elektrolitte dengesizlikler
  • Sıcak çarpması
  • Isıya bağlı olarak meydana gelen hastalıklar
  • Böbrek taşları
  • Böbrek yetmezliği
  • Şok
  • Koma

Dehidrasyonun teşhis edilebilmesi için bazı testler de yapılmalıdır. Laboratuvarlarda gerek duyulduğunda yapılan testler şunları içermektedir:

  • Elektrolit seviyelerini ya da böbrekleri kontrol edebilmek için kan testleri yapılması
  • Dehidrasyonun olası sebeplerini kontrol edebilmek ve tespit edebilmek için idrar testlerinin yapılması

Genel olarak dehidrasyon durumunda çocuklarda ve yetişkinlerde şu tedavi yöntemleri kullanılabilir:

  • 2 yaşından küçük çocuklar için ishal durumunda reçete olmadan ilaç verilmemelidir.
  • Çocuğun şekersiz sıvılar içmesini sağlamak gerekir.
  • Bebekler normal düzende emzirilmeye devam edilmelidir.
