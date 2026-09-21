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Dehşet anları kamerada! Siyasetçi konuşma yaptığı sırada suikasta uğradı

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Doğukan Akbayır

Gazeteci ve Áncash Bölge Hükümeti adayı Susy Aponte Polo 19 Eylül Cumartesi günü Peru'nun Caraz kentindeki bir pazarda seçim kampanyası yaparken korkunç bir silahlı saldırıya uğradı. Polo, konuşma yaptığı sırada başından vurularak yaşamını yitirirken o anlar saniye saniye kaydedildi.

Olay sırasında sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Polo’nun yanı sıra 2 si ağır 5 kişi yaralandı.

Dehşet anları kamerada! Siyasetçi konuşma yaptığı sırada suikasta uğradı 1

TEHDİT EDİLİYORMUŞ

Gazeteci, cinayetten önce tehditler aldığını bildirmişti.

Cinayet, Aponte Polo'nun hayatına yönelik tehditler konusunda kamuoyuna uyarıda bulunması nedeniyle ek bir boyut kazandı. Saldırıdan günler önce, üç hapishaneden olası bir saldırı konusunda uyarı aldığını belirtmişti.

Dehşet anları kamerada! Siyasetçi konuşma yaptığı sırada suikasta uğradı 2

YETKİLİ İSMİ SUÇLADI

Gazeteci, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, o zamanki Peru Ulusal Polisi (PNP) Ceza Soruşturma Direktörü General Víctor Revoredo Farfán'ı kendisine karşı "bir saldırı emri vermekle" suçladı.

Dehşet anları kamerada! Siyasetçi konuşma yaptığı sırada suikasta uğradı 3

Aponte Polo, bu suçlamayı, polis komutanları ile Los Pulpos adlı suç örgütü arasındaki iddia edilen bağlantılar hakkındaki haberleriyle ilişkilendirdi. Bu suçlamalar gazetecinin kendisi tarafından yapıldı ve şimdiye kadar yetkililer Revoredo'nun cinayetten herhangi bir sorumluluğu olduğunu tespit edemedi.

Dehşet anları kamerada! Siyasetçi konuşma yaptığı sırada suikasta uğradı 4

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Anahtar Kelimeler:
Peru suikast
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