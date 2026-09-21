Dehşet anları kamerada! Siyasetçi konuşma yaptığı sırada suikasta uğradı

Olay sırasında sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Polo’nun yanı sıra 2 si ağır 5 kişi yaralandı.

TEHDİT EDİLİYORMUŞ

Gazeteci, cinayetten önce tehditler aldığını bildirmişti.

Cinayet, Aponte Polo'nun hayatına yönelik tehditler konusunda kamuoyuna uyarıda bulunması nedeniyle ek bir boyut kazandı. Saldırıdan günler önce, üç hapishaneden olası bir saldırı konusunda uyarı aldığını belirtmişti.

YETKİLİ İSMİ SUÇLADI

Gazeteci, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, o zamanki Peru Ulusal Polisi (PNP) Ceza Soruşturma Direktörü General Víctor Revoredo Farfán'ı kendisine karşı "bir saldırı emri vermekle" suçladı.

Aponte Polo, bu suçlamayı, polis komutanları ile Los Pulpos adlı suç örgütü arasındaki iddia edilen bağlantılar hakkındaki haberleriyle ilişkilendirdi. Bu suçlamalar gazetecinin kendisi tarafından yapıldı ve şimdiye kadar yetkililer Revoredo'nun cinayetten herhangi bir sorumluluğu olduğunu tespit edemedi.