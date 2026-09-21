MİT, İsrail bağlantılı şebekeyi çökertmişti! Detaylar ortaya çıktı... Sistemin beyni böyle yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesine yönelik operasyon gerçekleştirilmişti. Operasyon kapsamında hakkında çalışma yürütülen 248 şahıstan 201’i gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin uyruk bilgilerine ilişkin yapılan incelemede, 201 kişiden 45’inin yabancı ülke vatandaşı olduğu tespit edilmişti.

2024 YILINDA ŞİKAYETLER TAKİBE ALINDI

Uluslararası yasa dışı forex operasyonunun detayları da ortaya çıktı. Sabah'tan Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre MİT, 2024 yılının başlarında dünyanın en büyük iş ve kariyer platformlarından biri olan "Indeed" ve "Trustpilot" adlı sitenin yanı sıra Brezilya'nın en güçlü tüketici değerlendirme platformlarından Reclame Aqui'ya yapılan şikayetleri çapraz takibe aldı.

Platformada, İstanbul'da hizmet veren Lavixo Çağrı Merkezi çalışanları nasıl dolandırdıklarını, kurbanlar ise nasıl dolandırıldıklarını anlatıyordu.

YÖNETİCİLERİN AKRABA OLDUKLARI TESPİT DİLDİ

İncelenen yüzlerce şikayetin ardından soruşturma için harekete geçildi. İncelemelerde dikkat çeken bir detay göze çarptı. Şikayetlere konu olan şirketlerin tepe yöneticisi olan 5 kişinin birbiriyle akraba olduğu tespit edildi. Lavixo Çağrı Merkezi Robert Hason'un, Roka Grup eşi Karoline Hason'un, Movimento Çağrı Hizmetleri ise kayınpederi Jak Levy'nin üzerine olduğu belirlendi.

Şirketin muhasebe sorumlusu Sami Tovim ise şirkette yönetici olan Jak Tovim'in kardeşi. Hason ve Tovim ailesinin kökenleri ise Tel Aviv'in güneyinde bulunan Holon şehrine dayanıyor. Yıllar önce Türkiye'ye yerleşen aile daha çok; emlak, kozmetik ve organizasyon sektöründe faaliyet gösterdi. Sefarad Yahudilerine tanınan Portekiz pasaportuna sahip olmaları ise hepsinin ortak noktası olarak göze çarptı.

KAZANÇLARINDA CİDDİ ARTIŞ TESPİT EDİLDİ

MASAK raporlarına göre son zamanlarda kazançlarında ciddi artış tespit edildi. MİT, bu bilgiler doğrultusunda "İlker" ismini kullanan Robert Hason ve "Can" ismini kullanan kayınpederi Jak Levy'nin ne kadar şirket yöneticisi gibi görünse de merkezlerin İsrailli üst bir akıl tarafından yönetildiğini belirledi.

SİSTEMİN BEYNİ TESPİT EDİLDİ

MİT, şirkete sızmak için "Trustpilot" adlı kariyer sitesinde şirketin değerlendirme bölümüne bir yıldız veren ve dolandırıcılık yöntemini anlatan çağrı merkezi çalışanlarıyla mağdur gibi temasa geçti. Yapılan kapsamlı araştırmalar ve incelemeler sonrası İsrail vatandaşı Ygal Amit'in adı öne çıktı.

Şirketin eğitmen kadrosunda yer alan Amit'in sistemin beyni olduğu belirlendi. Şirketi Kıbrıs'tan yöneten Amit, ciddi bir problem olmadığı sürece Türkiye'ye gelmiyordu.

ŞİRKETLERİNİN FAALİYETİ DURDURULDU, TÜRKİYE'YE GELDİ

Lavixo'nun en büyük pazarlarından birinin de Brezilya olduğu tespit edildi. MİT, 2025 yılının ocak ayında Brezilya istihbaratı ABIN'e yazı gönderdi. Yazıda, Lavixo'ya bağlı hizmet veren Xpro, Ukuçhuma ve IGM adlı çağrı merkezleri konusunda duyarlı olunmasını istedi.

14 Ocak 2025 tarihinde Brezilya Resmi Sermaye Piyasası Düzenleyicisi CVM, bu şirketlerin ülkelerinde hizmet vermesini durdurdu. Aynı yöntem Güney Afrika'da da uygulandı. Güney Afrika'nın Resmi Finans Otoritesi FSCA, şirketlerin faaliyetlerini durdurdu.

OPERASYONUN DÜĞMESİNE BASILDI

Şirketler için alınan durdurma kararları sonrası Ygal Amit, Türkiye'de duruma müdahale etmek için ülkeye gelme kararı aldı. MİT Amit'in Türkiye'ye gelmesiyle birlikte operasyon düğmesine bastı. Amit ve şirketin yönetim kadrosu dahil 211 kişi gözaltına alındı.