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İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesine darbe! 201 kişi gözaltına alındı... 9 İsraillinin kimlikleri belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yürütülen İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesine yönelik operasyonda, hakkında çalışma yürütülen 248 şahıstan 201’i gözaltına alındı. Gözaltına alınan 201 kişinin 45’inin yabancı ülke vatandaşı olduğu, yabancı uyrukluların ise 20 farklı ülke vatandaşından oluştuğu belirlendi. Gözaltına alınan 9 İsrail vatandaşının ise kimlikleri belli oldu.

İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesine darbe! 201 kişi gözaltına alındı... 9 İsraillinin kimlikleri belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

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201 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI! 45'İ YABANCI ÜLKE VATANDAŞI

Operasyon kapsamında hakkında çalışma yürütülen 248 şahıstan 201’i gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin uyruk bilgilerine ilişkin yapılan incelemede, 201 kişiden 45’inin yabancı ülke vatandaşı olduğu tespit edildi.

İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesine darbe! 201 kişi gözaltına alındı... 9 İsraillinin kimlikleri belli oldu 1

Yabancı uyruklu 45 şüphelinin 20 farklı ülke vatandaşından oluştuğu belirlendi.

İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesine darbe! 201 kişi gözaltına alındı... 9 İsraillinin kimlikleri belli oldu 2

Buna göre gözaltına alınanlar arasında 9 İsrail, 11 Pakistan vatandaşı bulunurken, Azerbaycan, Suriye, Ürdün, Ukrayna, Tayland, Endonezya ve Fas uyruklu 2’şer kişinin olduğu öğrenildi.

İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesine darbe! 201 kişi gözaltına alındı... 9 İsraillinin kimlikleri belli oldu 3

Öte yandan gözaltı listesinde Kazakistan, Filipinler, İran, Çin, Lübnan, Filistin, Meksika, Mısır, Mozambik, Arjantin ve Bangladeş uyruklu birer kişinin de bulunduğu kaydedildi.

İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesine darbe! 201 kişi gözaltına alındı... 9 İsraillinin kimlikleri belli oldu 4

9 İSRAİL VATANDAŞININ İSİMLERİ BELLİ OLDU

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 9 İsrail vatandaşının ise Anton Bihun, Ceni Caen, Hamsa Güneyli, İlker Hason, Karolin Hason, Sami Tovim, Yako Benhabib, Jak Levi ve Amid Ygal olduğu belirtildi.

İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesine darbe! 201 kişi gözaltına alındı... 9 İsraillinin kimlikleri belli oldu 5

Böylece operasyon kapsamında gözaltına alınan 201 kişinin 45’inin yabancı ülke vatandaşı olduğu, yabancı uyruklu şüphelilerin ise toplam 20 farklı ülke vatandaşından oluştuğu öğrenildi.

İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesine darbe! 201 kişi gözaltına alındı... 9 İsraillinin kimlikleri belli oldu 6

İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesine darbe! 201 kişi gözaltına alındı... 9 İsraillinin kimlikleri belli oldu 7

İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesine darbe! 201 kişi gözaltına alındı... 9 İsraillinin kimlikleri belli oldu 8

NE OLMUŞTU?

"Uluslararası Yasa Dışı Forex Dolandırıcılığına" yönelik düzenlenen operasyonlarda çok sayıda şüpheli yakalanmıştı. Plazalar başta olmak üzere dolandırıcılık olaylarına karışan çok sayıda çağrı merkezine eş zamanlı düzenlenen operasyonlar sonucu 1,5 milyar TL değerindeki mal varlığa, 80 araca ve 12 mülke el konulmuştu.

'İSRAİL VATANDAŞLARINI DOLANDIRMAYIN' TALİMATI

Yapı içinde yer alan şüphelilere İsrail vatandaşlarını dolandırmamaları konusunda talimat verildiği belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık İsrail
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