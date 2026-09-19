İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesine darbe! 201 kişi gözaltına alındı... 9 İsraillinin kimlikleri belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

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201 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI! 45'İ YABANCI ÜLKE VATANDAŞI

Operasyon kapsamında hakkında çalışma yürütülen 248 şahıstan 201’i gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin uyruk bilgilerine ilişkin yapılan incelemede, 201 kişiden 45’inin yabancı ülke vatandaşı olduğu tespit edildi.

Yabancı uyruklu 45 şüphelinin 20 farklı ülke vatandaşından oluştuğu belirlendi.

Buna göre gözaltına alınanlar arasında 9 İsrail, 11 Pakistan vatandaşı bulunurken, Azerbaycan, Suriye, Ürdün, Ukrayna, Tayland, Endonezya ve Fas uyruklu 2’şer kişinin olduğu öğrenildi.

Öte yandan gözaltı listesinde Kazakistan, Filipinler, İran, Çin, Lübnan, Filistin, Meksika, Mısır, Mozambik, Arjantin ve Bangladeş uyruklu birer kişinin de bulunduğu kaydedildi.

9 İSRAİL VATANDAŞININ İSİMLERİ BELLİ OLDU

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 9 İsrail vatandaşının ise Anton Bihun, Ceni Caen, Hamsa Güneyli, İlker Hason, Karolin Hason, Sami Tovim, Yako Benhabib, Jak Levi ve Amid Ygal olduğu belirtildi.

Böylece operasyon kapsamında gözaltına alınan 201 kişinin 45’inin yabancı ülke vatandaşı olduğu, yabancı uyruklu şüphelilerin ise toplam 20 farklı ülke vatandaşından oluştuğu öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

"Uluslararası Yasa Dışı Forex Dolandırıcılığına" yönelik düzenlenen operasyonlarda çok sayıda şüpheli yakalanmıştı. Plazalar başta olmak üzere dolandırıcılık olaylarına karışan çok sayıda çağrı merkezine eş zamanlı düzenlenen operasyonlar sonucu 1,5 milyar TL değerindeki mal varlığa, 80 araca ve 12 mülke el konulmuştu.

'İSRAİL VATANDAŞLARINI DOLANDIRMAYIN' TALİMATI

Yapı içinde yer alan şüphelilere İsrail vatandaşlarını dolandırmamaları konusunda talimat verildiği belirlendi.