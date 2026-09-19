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Tersleyip 'tövbe tövbe' demişti... Börek geriliminde son perde! Bir araya geldiler

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Devrim Karadağ

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa ziyareti sırasında kendisine ikram edilen böreği "Gözünü seveyim, burada börek mi yiyeceğim?" ifadeleriyle reddederek, elinde tepsiyle gelen kadını terslemişti. Söz konusu görüntülerin gündem olmasının ardından; Özel, o kadın ile bir araya gelerek börek yedi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, dün Bursa'ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i cezaevinde ziyaret eden Özel, ardından Ulu Cami’de cuma namazını kıldı.

Daha sonra Nilüfer ilçesine bağlı Fadıllı Mahallesi’nde incir üreticileriyle bir araya gelen Özel, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’ndaki yürüyüşe katıldı.

Part heyeti ile birlikte yürüyüş yapan Özel, sosyal medyada gündem olacak anlara da imza attı.

"BURADA OLACAK İŞ Mİ, TÖVBE TÖVBE"

Özel'in yanına elinde börek tepsisi ile gelen ve Yeni Parti Kadın Kolları üyesi olduğu iddia edilen kadın neye uğradığını şaşırdı.

Tersleyip tövbe tövbe demişti... Börek geriliminde son perde! Bir araya geldiler 1

Vatandaşın “Başkanım, börek istemişsiniz” sözlerine Özel, “Gözünü seveyim, burada börek mi yiyeceğim? Yarın sabah. Burada olacak iş mi ya? Tövbe tövbe” şeklinde karşılık verdi.

KAHVALTIDA BÖREK YEDİ

O anlara dair görüntüler sosyal medyada viral olurken bugün dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

Tersleyip tövbe tövbe demişti... Börek geriliminde son perde! Bir araya geldiler 2

Özel, kendisine börek ikramında bulunan vatandaş ile sabah kahvaltısında bir araya gelerek börek yedi.

Tersleyip tövbe tövbe demişti... Börek geriliminde son perde! Bir araya geldiler 3

"SABAHLARI DAHA GÜZEL OLUYOR"

Parti üyelerinin de bulunduğu kahvaltıda, Özgür Özel "Çığılık çığılığa koştu. Elinde tepsi börek. E ne yapacağım dedim. Bir de sabah daha iyi oluyor börek" dedi.

Tersleyip tövbe tövbe demişti... Börek geriliminde son perde! Bir araya geldiler 4

"ALLAH SENİ KAHRETİSİN' SÖZLERİ DE GÜNDEM OLDU

Yürüyüş sırasında yanına gelen yaşlı bir vatandaş ise 3600 ek gösterge konusunda yaşadığı sıkıntıyı ve talebini Özel’e anlatmıştı.

Görüntülere yansıyan konuşmanın sonunda Özel’in vatandaşa “Allah seni kahretsin” dediği duyulmuştu.

Tersleyip tövbe tövbe demişti... Börek geriliminde son perde! Bir araya geldiler 5

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel börek Yeni Parti
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