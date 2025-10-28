HABER

Dehşetin adresi Konya! İş yerine gelip tüfekle rastgele ateş etti: 12 yaralı

Konya’da sanayi sitesinde bulunan bir iş yerine gelen kişi, av tüfeği ile rastgele etrafa ateş açtı. Olayda iş yerinde ve komşu iş yerleri önünde bulunan 12 kişi tüfekten çıkan saçmalarla yaralanırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Bezirgan Sokak üzerinde bir oto tamir bakim servisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerine gelen bir şahıs yanında bulunan av tüfeği ile rastgele ateş açtı. Olay yerinde bulunan 12 kişi tüfekten çıkan saçmalarla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı.

KAÇAN ŞÜPHELİYİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar şehir merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaparken, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

(İHA)

28 Ekim 2025
28 Ekim 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA
