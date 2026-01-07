HABER

Dekoratif kemer üstlerine devrilmişti: İzmir'deki korkunç kazadan yeni görüntüler!

İzmir'de bir düğün salonunda düzenlenen kahvaltı organizasyonuna giden çift, korkunç bir olay yaşadı. Giriş kapısındaki dekoratif kemer rüzgarın etkisiyle havalandı. Çift, havalanan kemerin altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti. Genç çiftin yaşadığı elim kazayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

Korkunç olay bir düğün salonunda meydana geldi. Bir anaokulu, velilere yönelik kahvaltı organizasyonu düzenledi. İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Acil Tıp Kliniği'nde pratisyen hekim Mehmet Fatih Baltacı ile eşi Güler Baltacı da kızlarının gittiği anaokulunun etkinliğine katıldı.

Dekoratif kemer üstlerine devrilmişti: İzmir deki korkunç kazadan yeni görüntüler! 1

DEKORATİF KEMER DEVRİLDİ

Program sonrası salondan çıkmak üzere kapıya yönelen çiftin üzerine, bahçe giriş kapısındaki dekoratif kemer devrildi. Çiftin yanındaki kızı, olaydan yara almadan kurtuldu. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Dekoratif kemer üstlerine devrilmişti: İzmir deki korkunç kazadan yeni görüntüler! 2

ÇİFT HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin çalışmasıyla enkaz altından çıkarılan Baltacı çifti, ambulanslarla Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Baltacı, kurtarılamadı. İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Güler Baltacı da yaşamını yitirdi. Doktor Mehmet Baltacı ve eşi Güler Baltacı, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde toprağa verildi.

Dekoratif kemer üstlerine devrilmişti: İzmir deki korkunç kazadan yeni görüntüler! 3

SANIKLAR YARGILANMAYA BAŞLADI

Soruşturmada, düğün salonu işletmecileri İsmet Ceylan, annesi N.C. ve babası G.C. (56), olay günü gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından 26 Mayıs'ta adliyeye sevk edilen şüphelilerden İsmet Ceylan tutuklanırken, annesi ve babası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dekoratif kemer üstlerine devrilmişti: İzmir deki korkunç kazadan yeni görüntüler! 4

Soruşturmanın ardından işletmeci Ceylan ve babası G.C. hakkında 2 yıldan 15’er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Anne N.C. hakkında ise takipsizlik kararı verildi. Sanıklar, Karşıyaka 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başladı.

Dekoratif kemer üstlerine devrilmişti: İzmir deki korkunç kazadan yeni görüntüler! 5

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olay gününe ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Baltacı çiftinin çocukları ile birlikte düğün salonuna gelişi, kahvaltı organizasyonunda vakit geçirmeleri ve rüzgarın şiddetini artırmasının ardından diğer ailelerle birlikte çıkışa yönelmeleri yer aldı. Görüntülerde; Baltacı çiftinin birçok ailenin geçtiği dekoratif kemerin altından geçerken kemerin rüzgarın etkisiyle devrildiği anlar, farklı açılardaki kameralar tarafından kaydedildi.

Dekoratif kemer üstlerine devrilmişti: İzmir deki korkunç kazadan yeni görüntüler! 6

Dekoratif kemer üstlerine devrilmişti: İzmir deki korkunç kazadan yeni görüntüler! 7

Dekoratif kemer üstlerine devrilmişti: İzmir deki korkunç kazadan yeni görüntüler! 8

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

