Yeni kar yağışı kapıda! Tarih belli oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde bugün parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak beklenirken; Kayseri, Niğde, Bingöl, Iğdır ve Antalya’nın iç kesimlerinde de yağış görüleceği tahmin ediliyor.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI

Özellikle Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yağışların yüksek rakımlarda karla karışık yağmur ve kara dönüşmesi bekleniyor. Sivas, Kars, Ağrı, Ardahan, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinde de karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağı öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ riski bulunduğu bildirildi. Sıcaklık değişimine bağlı kar erimesinin risk oluşturabileceğini belirterek dağlık bölgelerde yaşayan vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurgulandı.

SİBİRYA SOĞUKLARI SALI GÜNÜ GİRİŞ YAPACAK

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, Rusya üzerindeki Sibirya Yüksek Basıncı’nın taşıdığı soğuk havanın Türkiye’nin kuzey bölgelerini etkileyeceğini belirtti. Salı akşam saatlerinden itibaren Trakya’da başlayacak yağışların İstanbul’a ulaşması beklenirken, çarşamba günü Marmara genelinde ve Batı Karadeniz’de kar yağışı ihtimalinin bulunduğu ifade edildi.

Tek, çarşamba ve perşembe günlerinin kritik olduğuna dikkat çekerek özellikle Doğu Anadolu’da yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama ve yolların kapanma riskinin bulunduğunu söyledi.

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

İstanbul’da hava sıcaklıklarının en fazla 8 derece civarında ölçülmesi beklenirken, genel olarak sıcaklıkların 12–13 derecenin üzerine çıkmayacağı tahmin ediliyor. Mart ayının 4’ünden sonra ise sıcaklıkların kademeli olarak artacağı öngörülüyor.

Ege’nin güney kesimlerinde yağışların daha sınırlı kalması beklenirken, Marmara, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yağışların yer yer kar şeklinde görülebileceği belirtiliyor.