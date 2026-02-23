HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Yeni kar yağışı kapıda! Tarih belli oldu

Sibirya üzerinden gelen yeni soğuk hava dalgasının salı gününden itibaren Türkiye genelini etkilemesi bekleniyor. Meteoroloji uzmanları, çarşamba günü Marmara genelinde ve Batı Karadeniz’de kar yağışı görülebileceği uyarısında bulundu. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, yarın akşam saatlerinden itibaren Trakya'da başlayacak yağışların İstanbul'a ulaşacağını söyledi.

Yeni kar yağışı kapıda! Tarih belli oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde bugün parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak beklenirken; Kayseri, Niğde, Bingöl, Iğdır ve Antalya’nın iç kesimlerinde de yağış görüleceği tahmin ediliyor.

Yeni kar yağışı kapıda! Tarih belli oldu 1

YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI

Özellikle Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yağışların yüksek rakımlarda karla karışık yağmur ve kara dönüşmesi bekleniyor. Sivas, Kars, Ağrı, Ardahan, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinde de karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağı öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ riski bulunduğu bildirildi. Sıcaklık değişimine bağlı kar erimesinin risk oluşturabileceğini belirterek dağlık bölgelerde yaşayan vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurgulandı.

Yeni kar yağışı kapıda! Tarih belli oldu 2

SİBİRYA SOĞUKLARI SALI GÜNÜ GİRİŞ YAPACAK

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, Rusya üzerindeki Sibirya Yüksek Basıncı’nın taşıdığı soğuk havanın Türkiye’nin kuzey bölgelerini etkileyeceğini belirtti. Salı akşam saatlerinden itibaren Trakya’da başlayacak yağışların İstanbul’a ulaşması beklenirken, çarşamba günü Marmara genelinde ve Batı Karadeniz’de kar yağışı ihtimalinin bulunduğu ifade edildi.

Tek, çarşamba ve perşembe günlerinin kritik olduğuna dikkat çekerek özellikle Doğu Anadolu’da yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama ve yolların kapanma riskinin bulunduğunu söyledi.

Yeni kar yağışı kapıda! Tarih belli oldu 3

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

İstanbul’da hava sıcaklıklarının en fazla 8 derece civarında ölçülmesi beklenirken, genel olarak sıcaklıkların 12–13 derecenin üzerine çıkmayacağı tahmin ediliyor. Mart ayının 4’ünden sonra ise sıcaklıkların kademeli olarak artacağı öngörülüyor.

Ege’nin güney kesimlerinde yağışların daha sınırlı kalması beklenirken, Marmara, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yağışların yer yer kar şeklinde görülebileceği belirtiliyor.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sıradan bir etkinlik bekleyenler yanılıyor olabilir!Sıradan bir etkinlik bekleyenler yanılıyor olabilir!
Sokaklar savaş alanına döndü! Türkiye'den uyarı geldiSokaklar savaş alanına döndü! Türkiye'den uyarı geldi
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
kar yağışı İstanbul MGM Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar istanbul kar yağışı meteoroloji genel müdürlüğü mgm
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Meksika karıştı! Ordu ve çete arasında çatışma: "Sokağa çıkanı öldürürüz"

Meksika karıştı! Ordu ve çete arasında çatışma: "Sokağa çıkanı öldürürüz"

Bakan Gürlek'ten açıklama! Yalova'da 14 aylık bebeğin de yaralandığı olayla ilgili 1 kişi tutuklandı

Bakan Gürlek'ten açıklama! Yalova'da 14 aylık bebeğin de yaralandığı olayla ilgili 1 kişi tutuklandı

(Özet) Beşiktaş - Göztepe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Göztepe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Filozof Atakan'ın son hali görenleri şaşırttı! Saçlarını uzattı

Filozof Atakan'ın son hali görenleri şaşırttı! Saçlarını uzattı

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.