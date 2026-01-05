HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Delcy Rodriguez Venezuela'nın geçici Cumhurbaşkanı oldu

Maduro'nun yardımcısı Delcy Rodriguez, Venezuela'nın geçici Cumhurbaşkanı oldu.

Delcy Rodriguez Venezuela'nın geçici Cumhurbaşkanı oldu
Recep Demircan

ABD, cumartesi günü Venezuela'ya operasyon düzenlemişti. Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşi, ABD tarafından kaçırılarak New York'a getirildi. Maduro ve eşi haklarında yöneltilen suçlamalar nedeniyle bugün hakim karşısına çıktı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Yoğun güvenlik önlemleri altında mahkeme getirilen Maduro, suçlamaları redderek masum olduğunu ve savaş esiri olduğunu aktardı. Maduro'nun kaburgasına morluk olmak üzere ciddi yaralanmalarının olduğu belirtildi. Maduro 17 Mart'ta ikinci kez hakim karşısına çıkacak.

GEÇİCİ CUMHURBAŞKANI BELLİ OLDU

Öte yandan Maduro'nun yardımcısı Delcy Rodriguez yemin ederek Venezuela'nın geçici Cumhurbaşkanı oldu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Netanyahu'dan İran sözleri! "Trump ile görüş birliğindeyiz"Netanyahu'dan İran sözleri! "Trump ile görüş birliğindeyiz"
Maduro'nun alıkonulması sonrası Çin'den Venezuela kararı! Maduro'nun alıkonulması sonrası Çin'den Venezuela kararı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Venezuela
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kapıdağ Yarımadası'nda kaybolan Elif Kumal'dan günler sonra acı haber

Kapıdağ Yarımadası'nda kaybolan Elif Kumal'dan günler sonra acı haber

Trump gözünü kararttı! 4 ülkenin açık açık ismini verdi: Operasyon kulağa hoş geliyor

Trump gözünü kararttı! 4 ülkenin açık açık ismini verdi: Operasyon kulağa hoş geliyor

Fenerbahçe'nin transferine Galatasaray engeli! Yönetim harekete geçti

Fenerbahçe'nin transferine Galatasaray engeli! Yönetim harekete geçti

Ünlü isim ilk haftadan elendi! Seyirci "Fazla bile kaldı" dedi

Ünlü isim ilk haftadan elendi! Seyirci "Fazla bile kaldı" dedi

Memur ve emeklinin zamlı maaşı kesinleşti!

Memur ve emeklinin zamlı maaşı kesinleşti!

Aralık ve 2025 yıl sonu enflasyonu açıklandı!

Aralık ve 2025 yıl sonu enflasyonu açıklandı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.