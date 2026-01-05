Delcy Rodriguez Venezuela'nın geçici Cumhurbaşkanı oldu

ABD, cumartesi günü Venezuela'ya operasyon düzenlemişti. Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşi, ABD tarafından kaçırılarak New York'a getirildi. Maduro ve eşi haklarında yöneltilen suçlamalar nedeniyle bugün hakim karşısına çıktı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Yoğun güvenlik önlemleri altında mahkeme getirilen Maduro, suçlamaları redderek masum olduğunu ve savaş esiri olduğunu aktardı. Maduro'nun kaburgasına morluk olmak üzere ciddi yaralanmalarının olduğu belirtildi. Maduro 17 Mart'ta ikinci kez hakim karşısına çıkacak.

GEÇİCİ CUMHURBAŞKANI BELLİ OLDU

Öte yandan Maduro'nun yardımcısı Delcy Rodriguez yemin ederek Venezuela'nın geçici Cumhurbaşkanı oldu.