Türkiye’de en çok Doğu Karadeniz bölgesinde üretilen deli bal, Karadeniz iklimi özelliklerinde yetişmeye uygun olduğu için bu bölgede çok sık üretilir ve tüketilir. Bilinen diğer bal türlerine göre tadı daha acıdır ve fazla tüketilmesi insan sağlığına ciddi ve kalıcı hasarlar verebilmektedir. Bu olumsuz etkileri nedeni ile tutan bal olarak da bilinmektedir. Bu isimle piyasada birçok bal satılsa da has deli bal bazı özelikleri ile sahte olanlardan kolaylıkla ayırt edilebilmektedir.

Rengi diğer bal türlerine göre daha koyu olan deli bal bazen hafif kızıl renkte de olabilmektedir. Bunun dışında kıvamının daha yoğun olması ile de diğer bal türlerinden ayrılabilmektedir. İnsan sağlığına birçok yararı ile tanınan deli bal mutlaka doktora danışılarak kullanılmalıdır. Aksi takdirde ciddi sağlık sorunlarına açabilmektedir. Üretim süreci oldukça zorlu olan deli bal, arıların deli otu adı verilen çiçeklerinden topladıkları nektarlardan elde edilir. Bu yüzden de bu bal türünün üretimi de oldukça sınırlıdır.

Deli balın faydaları nelerdir? Deli bal neye iyi gelir?

Soğuk algınlığından tansiyona birçok farklı açıdan insan sağlığına yararlı olduğu bilinen deli bal faydaları ve iyi geldiği tespit edilen bazı hastalıklar şu şekildedir:

Tansiyonu düşürerek hipertansiyon problemine çare olduğu bilinmektedir.

Midede oluşan ağrıları azaltır ve hızlı bir şekilde hafifletir.

Yeteri miktarlarda tüketildiği zaman sinir sisteminin düzenli ve sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar.

Vücudun baş da dahil olmak üzere çeşitli kısımlarında meydana gelen ağrıları dindirir.

Oldukça güçlü bir antioksidan kaynağı olduğu için vücudu çeşitli hastalıklara karşı daha dirençli bir hale getirir.

İçeriğinde yer alan potasyum, kalsiyum gibi mineraller ve çeşitli vitaminler sayesinde vücudun ihtiyaç duyduğu mineralleri almasını sağlar.

Nezle, grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklara iyi gelir.

Öksürüğü kestiği bilinir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Bronşit, gastrit, farenjit ve türevi hastalıklar için kullanılır.

Sinir sisteminin düzenli bir şekilde çalışabilmesine yardımcı olur.

Uyku düzenini sağlar ve uyku kalitesini arttırıcı etkisi bulunur.

Ayrıca;

Halsizlik

Sinir bozukluğu

Mide ağrıları

Tansiyon

Kolesterol

Baş ağrısı gibi sorunlar için de kullanılabilmektedir.

Deli balın yan etkileri ve zararları nelerdir?

Diğer birçok besin gibi deli bal da bilinçsizce ya da gerekenden daha fazla miktarlarda kullanılırsa bazı sağlık sorunlarına ya da alerjik tepkimelere yol açabilmektedir. Vücudu mikroplardan korumadan tansiyon dengelemeye kadar birçok farklı durumda insan sağlığına olan yararları kabul edilse de fazla miktarlarda tüketilmesi kalıcı sağlık sorunlarına neden olabilmektedir. Mutlaka doktora danışarak kullanılması gereken deli bal genel olarak 1 çay kaşığı şeklinde verilen en yüksek miktar önerisini aşmadan kullanılması gereken bir besindir. Aksi taktirde oluşabilecek bazı yan etkiler ve sağlık sorunlarından bazıları şunlardır:

Ciltte kızarıklıklar oluşması

Mide bulantısı

Kusma

Tansiyonda ani yaşanan düşüş

Boğaz ağrısı

Boğazda yanma hissi

Gözlerde bulanıklık ve çeşitli görme bozuklukları

Bağırsakların ve sindirim sisteminin bozulması

İshal

Kalp ritminde düzensizlik oluşması

Gözlerde kızarıklık

Halüsinasyonlar görme

Baş dönmeleri

Bilinç kaybı

Başta ve vücudun çeşitli bölgelerinde ağrılar hissedilmesi

Deli balın bu şekilde yanlış kullanılması, bal tutması ya da deli bal zehirlenmesi olarak da adlandırılır. Çok ciddi bir hastalık olarak değerlendirilen bu durum daha çok bu balın olması gerekenden daha fazla tüketilmesi durumunda ortaya çıkabilmektedir. Yetişkin bireyler için günde 1 çay kaşığının geçilmemesi önerilir. Çocuklar için ise asla önerilmeyen deli balın yetişkin olmayan bireylere asla verilmemesi gerekmektedir. Ayrıca deli bal sadece bal olarak tüketilmelidir ve herhangi bir içeceğin ya da yiyeceğin içine dahil edilmemelidir.