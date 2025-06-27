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DEM heyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ne zaman görüşecek? Partiden açıklama geldi

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili komisyon kurulması gerektiğini, bu konudaki taslaklarının hazır olduğunu ve pazartesi günü sunacaklarını belirtti. Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ne zaman görüşeceklerine dair gelen soruya da cevap verdi. Doğan, takvimin netleşmediğini fakat görüşmenin önümüzdeki günlerde olacağını söyledi.

DEM heyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ne zaman görüşecek? Partiden açıklama geldi
Melih Kadir Yılmaz

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de komisyon kurulması yönünde çağrı yaptıklarını hatırlatan Doğan, "Hem siyasi partilerde hem de toplumda komisyon kurulmasına ilişkin mutabakat var. Komisyon kurulmalı, biz DEM Parti olarak bunu önemsiyoruz. Bu konudaki taslağımızın hazır olduğunu söylemiştik, bu taslağı pazartesi günü diğer partilerin de yapacağı gibi biz de sunacağız." dedi.TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un konuyla ilgili inisiyatif almasını çok önemli bulduklarını aktaran Doğan, "Tüm bunlar genel olarak bir konsensüse işaret ediyor." diye konuştu.

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"SAĞLAM TEMELLERE OTURTMAK GEREKİYOR BU TARTIŞMALARI"

Silahların bırakılmasını istediklerini belirten Doğan şunları söyledi:

"Sözünü ettiğimiz konu insan hayatı. Biz silahların tümden devre dışı bırakılması ve bunun için gerekli tüm mekanizmaların geciktirilmeden oluşturulmasını, hukuki zemini, bununla birlikte eş zamanlı oluşabilecek bir siyasi atmosferin neden önemli olduğunu hep beraber yaşayarak gördük. Daha iyisi olsun, daha sağlıklı bir şekilde ilerlesin ve kalıcı hale gelsin, sonuç alıcı olsun diye bu defa diyoruz ki mutlaka ama mutlaka sağlam temellere, sağlam zemine oturtmak gerekiyor bu tartışmaları. Sağlam zeminden kastımız çok açık; hukuki bir zemin. Ortamdan kastımız çok açık; demokratik bir ortamda insanların fikirlerini özgürce ifade edebilmelerinden bahsediyoruz."

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"BARIŞI DA DEMOKRATİK TOPLUMU DA BİRLİKTE İNŞA EDELİM"

Doğan, TBMM'de kurulması gündemde olan komisyonun yasayla kurulmasını önemli gördüklerini belirterek, bunun mutabakat gerektireceğini söyledi. "Demokratik bir Türkiye" için parti olarak çalışmalarına devam ettiklerini, toplumun farklı kesimleriyle görüşmeler yaptıklarını ifade eden Doğan, "Gelin barışı da demokratik toplumu da birlikte inşa edelim." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE NE ZAMAN GÖRÜŞÜLECEK?

Ayşegül Doğan, açıklamalarının ardından, basın mensuplarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile parti yetkililerinin ne zaman görüşeceğine dair sorusu üzerine, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapılacak görüşmenin takvimi henüz belli değil ama önümüzdeki günlerde gerçekleşmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan DEM Parti
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